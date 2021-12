Az iskolai szünet alatt is folyósíthatják a pandémiás „OČR”-t

Bizonyos élethelyzetekben a szülők az iskolai szünet alatt is kaphatnak pandémiás ápolási díjat, ún. OČR-t. A Szociális Biztosító (SP) például azon picik után folyósíthatja, akik óvodáját az illetékes hatóság bezáratja. A 6–16 évesekkel is mehetünk pandémiás ápolási szabadságra, ha azok a szünetben elkapják a Covidot. De csak azért, mert hétfőtől téli szünet van az iskolákban, seniknek nem jár az OČR. Még akkor sem, ha most éppen a koronavírus-járvány miatt lesz hosszabb a téli szünet.