Adóbónusz, adóalap, üdülési utalványok

Szlovákiában kétszintű adóbónusz van: a legfeljebb 18 éves korú gyermek után 140 euró, 18 év felettiek után pedig 50 euró jár. Ez az összeg 2024 végéig érvényes, 2025-től csökken, és a korhatár is változni fog: 15 éves korig 100 euró, 15 év felett 50 euró lesz. Ugyanakkor az adóbónuszt csak a jövedelemadó bizonyos részéig lehet érvényesíteni, éspedig a gyermekek számától függően. Akinek egy gyereke van, az legfeljebb az adóalapja 20%-ának megfelelő adóbónuszban részesülhet. Két gyermek esetén 27%, három gyereknél 34%, négynél 41%, öt után 48%, hat és annál több gyermek esetében pedig 55% a felső határ.

Az év elejétől emelkedett az adóalap adómentes része – ez 2020-tól a létminimum 21-szerese –, 2024-ban ez a tétel 5646,48 euró (470,54 euró havonta).

A családsegítő intézkedések közé tartozik, hogy azok a szülők, akik kiskorú gyermekről gondoskodnak, 5 hét szabadságra jogosultak akkor is, ha még nem töltötték be 35. életévüket. Ez 2024-ben is érvényes, és az idén is igénybe lehet venni az üdülési utalványokat. Nem törölték el az ún. sportutalványokat sem. Az üdülési csekket az igényelheti, aki ugyanannál a munkaadónál legalább 2 éve dolgozik, és rendes munkaszerződése van a munkaadójával. Az utalványok mindig az aktuális naptári évben érvényesek. A munkaadó a hazai üdülési költségek 55%-át térítheti, legfeljebb 275 eurót évente. Beleszámítják a legközelebbi családtagok kiadásait is, sőt felhasználható az alapiskolás korú gyermek szünidei táborának vagy egyéb rekreációs tevékenységének a finanszírozására is. Vagyis, ha a kirándulás költségei 500 euróra rúgnak, annak az 55%-a pontosan 275 euró, a munkaadó ennyit téríthet, s az üdülés ténylegesen 500 euró helyett csak 225 euróba kerül a családnak. A részmunkaidős alkalmazottak a hozzájárulás arányos részére jogosultak. A hozzájárulásból nem kell adózni, sem járulékokat fizetni, az alkalmazott nettó bevétele lesz.

Az alkalmazottak a munkaadójuktól sportutalvány formájában hozzájárulást igényelhetnek gyermekük sporttevékenységének a finanszírozására. Ez hasonlít az üdülési utalványhoz, az értéke is legfeljebb 275 euró lehet, de ezt a munkaadó nem köteles nyújtani, minden cég maga dönti el, biztosítja-e ezt a kedvezményt.