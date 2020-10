A tűzeseteket a legjobb megelőzni

A családi házakban kialakult tűzesetek leggyakoribb oka a fűtési rendszerek és a kémények nem megfelelő állapota, úgyhogy fontos azok alapos áttisztítása – így az esetleges tűzeseteket és számos egyéb problémát is megelőzhetünk, például a hőcserélők kilyukadását, a kazán tönkremenetelét, a rendszer dugulását. A a háztulajdonosoknak évente legalább egyszer biztosítaniuk kell a kémény ellenőrzését. Önerőből is ellenőrizhetjük és tisztíthatjuk, nem kötelező kéményseprőt hívni, ám a kémény meghibásodása következtében keletkezett tűz miatti károk esetében a biztosító figyelembe veszi ezt is. Vagyis akinek nincs igazolása a kéményseprőtől, egy esetleges biztosítási esemény esetén vizsgálhatják, hogy a szakszerűtlen karbantartás mennyire okozhatta a tüzet, és csökkenhet a kártérítés.



Kémények



A kémény rendszeres ellenőrzésének a célja a megfelelő átjárhatóság biztosítása, hogy biztonságosan elvezesse a tetőn keresztül az égéstermékeket, s azok ne juthassanak vissza a házba. A kémény falára korom rakódhat, amit ha nem söpörnek ki, néhány centiméter vastagságú is lehet.



Kazánok



A kazán rendszeres karbantartásával akár 25%-kal csökkenthetők a fűtési költségek. Az ellenőrzést 2008tól törvény írja elő, és mulasztás esetén 1600 euró bírság szabható ki. Szakemberek szerint évente legalább egyszer hozzáértő technikust kellene hívni, a nagyobb teljesítményű és a kevésbé környezetbarát berendezések esetében gyakoribb ellenőrzésre van szükség. Az éves revízió legalább 60–70 euróba kerül.



A tűzesetek okai



„A hideg idő beköszöntével és a fűtési szezon kezdetével rendszerint elszaporodnak a tűzesetek, amelyek leggyakoribb oka, hogy a kéményeket nem ellenőrizték és tisztították megfelelően, valamint sokan rossz fűtőanyagot használnak” – figyelmeztet a belügyminisztérium. A tűzoltók tapasztalatai szerint a családi és panelházakban kialakult tüzek elsősorban a fűtőtestek műszaki hibájára vagy elhasználódottságára, az egyes berendezések helytelen bekötésére és különböző szerelési hiányosságokra vezethetők vissza. Továbbá az emberek figyelmetlenek és hanyagok, amikor nyílt tűzzel, forró hamuval vagy gyúlékony anyagokkal dolgoznak.

A radiátor légtelenítése Tanácsos légteleníteni a radiátorokat. A fűtőtestekből nem kell leereszteni a vizet, de csöpögés várható, ezért tartsunk oda egy poharat vagy üveget, ahová a fűtési rendszer vize csepegni fog. Dolgozzunk óvatosan, mindig csak egy negyedfordulatnyit tekerjünk a légtelenítő szelepen! Addig tekerjük a szelepet, amíg meg nem halljuk a levegőre utaló sziszegő hangot, utána már csak tartsuk meg a szelepet addig, amíg a vízcseppek lassan meg nem jelennek. Ekkor azonnal zárjuk el, és tekerjük vissza jó szorosan! Szükség esetén a dolgot megismételhetjük. Ha a fűtőtest nem lesz egyenletesen meleg, hívjunk szerelőt!

A tűzoltók ajánlásai



A tűzoltók szerint a tüzet legjobb megelőzni, a következőket ajánlják:

A fűtőtesteket rendszeresen ellenőrizzük, az újakat mindig a használati utasítás szerint szereljük be! A kémények rendszeres karbantartását ne hanyagoljuk el!

Helyes fűtőanyagot használjunk, és azt az előírásoknak megfelelően tároljuk (pl. kazán közelébe ne tegyünk gyúlékony anyagot)!

A hamut kizárólag nem gyúlékony edényben tároljuk!

Ne hagyjunk bekapcsolva és felügyelet nélkül olyan berendezéseket, amelyeket csak felügyelet mellett lehet használni!

Különösen figyeljünk oda a házi – főleg fából készült – füstölőkre!