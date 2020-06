A nyugdíjasok vonzzák a csalókat

A csalók ezt ügyesen kihasználják, rugalmasan alkalmazkodtak a világjárvány miatt kialakult válsághelyzethez is, a rendőrség ezért fokozott óvatosságra int.

A szeniorok gyakran esnek bűncselekmények áldozatául – a rendőrség a megelőzés céljából rendszeresen tájékoztat olyan esetekről, amikor megloptak, sőt fizikailag is bántalmaztak idősebb személyeket. Az ügyek medializálása azt a célt szolgálja, hogy figyelmeztessék a lakosokat a csalókra, illetve néhányan ennek köszönhetően tudatosíthatják, hogy hasonló dolog történt velük is, és ne féljenek azt jelenteni a 158-as vagy a 112-es számon! A szeniorok ellen elkövetett bűncselekmények java ugyanis rejtve marad: az áldozatok vagy félnek jelenteni, vagy szégyellik magukat, esetleg nem is tudatosítják, hogy csalók hálójába kerültek.



Fontos a megelőzés



A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban kialakult helyzetben az idősebb generáció nemcsak egészségügyi szempontból, hanem azért is veszélyeztetett csoportot alkot, mert most a megszokottnál még többet voltak, illetve vannak otthon. „A csalók gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez, amelyből igyekeznek hasznot húzni. A szenioroktól könynyen kicsalhatnak komoly összegeket, akik így elveszíthetik az egész életük során megtakarított vagyonukat” – figyelmeztet a rendőrség. A belügyminisztérium folyamatosan szervez előadásokat, több tájékoztató füzetet, oktatóvideót készítettek, segélyvonalat működtetnek. Június közepén van a szeniorokkal szemben elkövetett bűncselekmények elleni harc világnapja, ennek apropóján a szaktárca ismételten a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Hogyan hívjunk segítséget a 158-as díjmentes számon? Mondjuk meg a teljes nevünket és telefonszámunkat!

Meg kell adni a pontos helyet (címet), ahol tartózkodunk, és le kell írni az eseményt, hogy mi történt.

A rendőrség kérdéseket tehet fel, készüljünk fel a válaszadásra!

Tegyük azt, amit a rendőrség tanácsol!



Manipuláció és trükkök



A csalók trükköket, manipulatív technikákat alkalmaznak, hihető történeteket találnak ki, hogy az áldozat bizalmába férkőzhessenek. A céljuk kideríteni, hol tartja a pénzét és egyéb értékeit, és egy óvatlan pillanatban, amikor az áldozat nem figyel, vagy kimegy a szobából, meglopják őket. Néha erőszakot alkalmaznak, a szeniort sokszor a saját otthonában támadják meg. A csalók legtöbbször a gáz-, víz- vagy áramszolgáltatók munkatársaként, postásként, az egészségbiztosító vagy más intézmény alkalmazottjaként mutatkoznak be. Meggyőzően előadják, hogy a havonta befizetett illetékből keletkezett túlfizetést akarják rendezni, vagyis pénzt hoztak, illetve ellenkezőleg, a hátralékot jöttek behajtani. Arra is volt példa, hogy előnyös egészségbiztosítással kecsegtettek, emelt összegű nyugdíjat hoztak, illetve az orvosságok, egészségügyi segédeszközök árát akarták visszafizetni. Ilyenkor az idősek első reakciója az öröm, hogy pénzt kapnak, vagy megijednek az említett hátraléktól, és a csalókat beengedik a lakásukba.

„Soha ne engedjenek be ilyen személyeket! Győződjenek meg róla, hogy az adott társaság alkalmazottjáról van-e szó! Kötelesek magukat igazolni az őket alkalmazó társaság megbízólevelével, hiteles igazolvánnyal, és kérésre a személyi igazolványukat is meg kell mutatniuk. Le lehet őket ellenőrizni a munkaadójuknál vagy a községi hivatalban, de kérhetnek segítséget a szomszédjuktól vagy a rokonuktól is” – tanácsolja a rendőrség. Ha csak a legkisebb gyanúja is fennáll annak, hogy csalóról lehet szó, nem szabad ajtót nyitni, hanem fel kell hívni a hatóságot! „Ne feledjük, hogy a gáz-, víz- vagy villanyórát a szolgáltatók alkalmazottai rendszerint nyilvánosan hozzáférhető helyről vagy közös helyiségből szokták leolvasni, illetve a hátralékot vagy a túlfizetést soha nem személyesen szokták az ügyfeleikkel rendezni, hanem csekket küldenek” – emlékeztetett a belügyminisztérium.



Rendőrségi tanácsok



Egyesek telefonon próbálnak az idősebbektől pénzt kicsalni. „Ha telefonon hív valaki, aki a rokonaként vagy a rokona ismerőseként, esetleg a kezelőorvosaként mutatkozik be, és anyagi segítséget kér, haladéktalanul ellenőrizze a hívót, és az általa közölteket! Idegeneknek ne adjon kölcsön pénzt, és telefonon ne adjunk meg személyes adatot, számlaszámot, információt az anyagi vagy a családi helyzetről!” – olvasható a rendőrség felhívásában. Ne üljünk be idegenek autójába, még ha szimpatikusnak és megbízhatónak tűnnek is. Ne adjunk pénzt ismeretleneknek!

Tartózkodjunk olyan viselkedéstől, amelyből kikövetkezhetik, hogy hol tartjuk a megtakarított pénzünket. Soha ne engedjünk be idegeneket az otthonunkba, és ne maradjunk velük egyedül!