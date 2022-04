A nem iskolaérett gyerekeket is be kell íratni az első osztályba

Április az általános iskolai beiratkozások hónapja. A világjárvány miatt a beiratkozás idén is sok helyen elektronikusan fog zajlani, és a legtöbb intézmény már hetekkel ezelőtt közzétette a szükséges információkat. A legfontosabb tudnivaló az, hogy az alapiskola első osztályába be kell íratni minden tanköteles gyermeket.

Április az általános iskolai beiratkozások hónapja. A világjárvány miatt a beiratkozás idén is sok helyen elektronikusan fog zajlani, és a legtöbb intézmény már hetekkel ezelőtt közzétette a szükséges információkat. A legfontosabb tudnivaló az, hogy az alapiskola első osztályába be kell íratni minden tanköteles gyermeket.

Hagyományosan mindig április 1. és 30. között zajlanak az alapiskolai beíratások – a koronavírus miatt kialakult helyzetben ezt sok helyen az idén is távúton oldják meg. Ahol erre nincs lehetőség, ott azt javasolják, hogy gyermekek nélkül, csak a szülők keressék fel az iskolát a járványügyi intézkedések betartása mellett – ez esetben az időpontot tanácsos előre egyeztetni az adott iskola vezetésével. Van olyan intézmény is – például a szenci alapiskola –, ahol a járvány előtt megszokott módon történik a beíratás. A pozsonyi Duna utcai alapiskolában pedig elektronikusan és személyesen is be lehet íratni a gyerekeket.

A szülők kötelessége

Minden, Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező szülő köteles beíratni az alapiskola első osztályába a gyermekét, ha az augusztus végéig betölti 6. életévét. Szlovákiában szabadon választhatunk iskolát, de a gyermeket csak az az intézmény köteles felvenni, ahová a lakhelye szerint tartozik. Teljesen mindegy, hogy magán-, egyházi vagy valamilyen speciális intézményt választunk-e, a fontos, hogy árpilis végéig valahová benyújtsuk a jelentkezési lapot. Aki nem tudja eldönteni, hova járjon a gyermeke, tanácsos az állandó lakhely szerinti körzetben levő iskolába beíratni, később át lehet majd vinni máshová.

Ha a család külföldön él, Szlovákiában akkor is be kell jelenteni valahová a gyermeket – a legegyszerűbb elektronikusan a lakhely szerint illetékes alapiskolába. A beiratkozáskor pedig tájékoztatni kell az igazgatót arról, hogy a gyermeknek ez lesz a törzsiskolája, de ténylegesen külföldön fog iskolába járni. Az ilyen típusú tanulmányokat írásban kell kérvényezni.

Ha a koronavírus-járvány miatt vagy más okokból a szülők azt szeretnék, hogy gyermekük otthon tanuljon, vagy maradjon még legalább egy évig az óvodában, akkor is be kell íratni az első osztályba, de azonnal kérvényt kell benyújtani az individuális tanulás vagy az óvodalátogatás folytatásának az engedélyezésére. Az előbbi esetében a gyerek nem jár iskolába, hanem otthonról követi a képzési programot, és a szülők töltik be a tanító funkcióját.

A tankötelesség alól senkit sem lehet felmenteni, az egészségügyi problémákkal küszködő, valamilyen fogyatékkal élő gyermekeket is be kell íratni. Aki nem tesz eleget a kötelességének, az kihágást követ el, amiért 331,94 euróig terjedő bírság szabható ki. (sza)