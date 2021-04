A munkaadók előzékenysége egyre fontosabb szempont

A jó fizetés továbbra is fontos, de már nem az egyetlen szempont, amikor azt mérlegeljük, mennyire vagyunk elégedettek a munkahelyünkkel. Míg a fizetéseket sok helyen rendszerint csak nagyon lassan emelik, addig az alkalmazottaknak nyújtott kedvezmények körét lehet bővíteni és változtatni az igényeknek megfelelően. Az emberek 80%-a az ebédjegyeket vagy étkezési kártyákat természetesnek tartja, és a modern munkaadók tisztában vannak azzal, hogy valami extrát kell kínálniuk.

A munka törvénykönyve nem említi a benefit kifejezést, bár bizonyos értelemben az üdülési csekk és a sportutalvány is annak számít. A kettő között a különbség az, hogy az előbbit mindenkinek, aki jogosult rá, kötelesek biztosítani. Ha a cég elutasítja, akár 100 ezer euróra büntethetik. A sportutalvány nem kötelező, a cégek maguk dönthetik el, akarnak-e ilyesmit nyújtani.

Sportutalvány

Az alkalmazottak 2020. január 1- jétől sportutalvány formájában hozzájárulást igényelhetnek gyermekük sporttevékenységének a finanszírozására. A törvényalkotók célja az volt, hogy egyrészt a cégeket arra ösztönözzék, hogy támogassák a fiatalok sportolását, másrészt hogy eme új lehetőség révén magánforrásokból némi pénzt lehessen előteremteni a különböző sporttevékenységekre.

A sportutalvány hasonlít az üdülési csekkhez, a legfontosabb különbség az, hogy egyrészt a munkaadó nem köteles nyújtani ezt a kedvezményt, másrészt pedig – noha sportutalványként emlegetik – a kedvezményt nem lehet tényleges utalvány formájában érvényesíteni, csak pénzbeli hozzájárulás lehet a költségekhez.

Ha a munkáltató úgy dönt, támogatja az alkalmazottak gyermekeinek a sporttevékenységét, a következő feltételeket kell teljesíteni: az igénylő legalább 24 hónapja dolgozik a cégnél, de akinek egyszerre több munkahelye is van, a hozzájárulást csak az egyik helyen kérheti. A gyermek 18 éven aluli, és valamilyen klubban, sportegyesületben sportol edző felügyelete mellett. Vagyis a gyermek nem sportolhat akárhol és akárhogyan, kizárólag jogi személyként regisztrált hivatalos sportszervezetben végzett sporttevékenységről lehet szó. Továbbá: a gyermek állandó lakhelye Szlovákiában van, és legalább már fél éve sportol. A munkaadó a kiadások 55%-át térítheti, legfeljebb 275 eurót évente.

Az alkalmazott először saját zsebből kifizeti a sporttevékenység árát, majd 30 napon belül elviszi a munkaadójának a sportklub által kiállított számlát, és utólag hozzájárulnak a költségekhez. A részmunkaidősök a támogatás arányos részére jogosultak. A vállalkozók a sportutalványt adókiadásként könyvelhetik el.

10 népszerű kedvezmény: Rendszeres prémiumok, illetve a 13–14. fizetés

Lakhatási hozzájárulás

Magáncélokra is használható szolgálati autó

Több fizetett szabadnap

Home office – távmunka lehetősége

Ún. sick days – rövid távú fizetett betegszabadság orvosi igazolás nélkül

Rugalmas munkaidő

Nyelvtanfolyamok

Hozzájárulás a standardot meghaladó orvosi ellátás költségeihez

Továbbképzések

Egyéb kedvezmények

Alkalmazotti benefitnek számít bármilyen anyagi vagy nem pénzbeli kedvezmény, melyet egy cég az alkalmazottainak nyújt. Az éjszakai munkáért vagy készültségért adott bérpótlék nem számít annak, noha ezeket sem foglalták a munkaszerződésbe. A kedvezmények lényegében a munkaadó jóindulatának és előzékenységének a megnyilvánulásai, és nem szokták a kollektív szerződésbe foglalni. Kivételt esetleg csak azok a kedvezmények szoktak képezni, amelyekkel kapcsolatban általános az egyetértés, ilyen pl. a 13. fizetés.

A Grafton társaság felmérése szerint a legtöbb kedvezményt az alkalmazottak már standardnak tartják, és nem benefitként tekintenek rájuk. Ilyenek pl. a karácsony előtti partik, a cégi ajándékok, az ingyen használható kávéautomaták, a kiegészítő nyugdíjbiztosításhoz való hozzájárulások, a csapatépítő rendezvények stb. Vannak cégek, melyek az irodaházukban óvodát létesítettek az alkalmazottak gyerekei számára, máshol relaxációs és masszázshelyiségeket, konditermet rendeztek be, naponta friss gyümölcsöt és üdítőitalokat kínálnak az alkalmazottaknak. Van, ahol hetente egyszer kiadós munkahelyi reggelit adnak. Mindezt a legtöbben a tényleges kedvezmények közé sorolják, akárcsak a magáncélokra is használható szolgálati telefont, laptopot, autót, valamint a különböző továbbképzések, nyelvtanfolyamok lehetőségét. Vannak, akik szolgálati lakást is biztosítanak, 14. fizetést adnak, karácsonykor rendkívüli prémiumot folyósítanak, előnyös jelzáloghitelhez juttathatják alkalmazottaikat, illetve a törvény által előírt 4-5 hét szabadságon kívül további szabadnapokkal kecsegtetnek, hozzájárulnak az utazási költségekhez. Sokan vállalati üdülőházakat tartanak fenn, mely szolgáltatásait rendkívül jutányos áron kínálják.

A cégek a kedvezményeket adókiadásként könyvelhetik el, a befolyt haszonból vagy külön e célra létrehozott szociális alapból finanszírozhatják. Nem létezik univerzális recept arra, egy cég hogyan nyújthat jó benefitet. Sok múlik az alkalmazottak átlag életkorán, műveltségi szintjén és azon, a cég székhelye, illetve a munkavégzés helye hol van. A legtöbb alkalmazotti kedvezmény igazodik az időszerű társadalmi trendekhez.

(sza)