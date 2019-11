Háromszor kifizették, még sincs festék az úton

Pozsony megye főellenőre, Štefan Marušák által készített átvilágítás során kiderült, hogy 2017-ben és 2018-ban 2 488 000 eurónyi számláról nem teljesen világos, hogy mire fizették ki. A főellenőr jelentését pénteken már tárgyalta a megyei képviselő-testület, de elképzelhető, hogy rendkívüli ülést is összehívnak az ügyben. A dokumentumból kiderült, hogy az egyik regionális út felfestéséért háromszor is számláztak, az aszfalton azonban semmilyen festés sincs. Más munkáknál is azt találták, hogy többször számlázták ki. Azért a felfestést vizsgálták, mert sok munka, például a téli útkarbantartás, nehezebben ellenőrizhető.

A közútkezelő cég 68 százalékban megyei tulajdonban van, megyei költségvetésből finanszírozzák. Az igazgatója Milan Valašík, aki Glváčhoz állhat közel. Még a Kuciak-gyilkossággal vádolt Marián Kočner Threema-üzeneteiben is felbukkan Valašík neve. Glváč és Kočner közti kommunikációban egy Feketevíz (Čierna Voda) község kataszterében lévő telek kapcsán került elő a személye. „Valašík egy jó jelölt” – írta Glváč Kočnernek.

Valašík visszautasította a vádakat, hogy az általa vezetett cégből 2,5 millió euró tűnt volna el. A Sme napilap azt kérte az igazgatótól, ha valóban nem tűnt el a pénz, akkor adja ki az útkezelői munkákat végző beszállító cégek listáját. Ezt azonban Valašík megtagadta, arra hivatkozott, nem ismeri az ellenőr által készített jelentést. A napilap szerint az egyik beszállító például az adócsalásért elítélt Ladislav Bašternák vállalata volt. Az ellenőrzést a megye vezetése hiányosnak tarja és újabb könyvvizsgálatot kezdeményezett. A múltban egyébként a Számvevőszék (Národný kontrolný úrad) is javasolta a közútkezelő ellenőrzését.

Az ügyben kerestük a megye közutakért felelős alelnökét, Ozsvald Erzsébetet, aki elmondta, szerinte a mostani egy részellenőrzés volt, és további könyvvizsgálatot kezdeményeznek. Ozsvald egyébként a megyei útkezelő vállalat felügyelőtanácsának elnöke is egyben.

Mária Hudáková független megyei képviselő azonban arra figyelmeztetett, a főellenőr által végzett vizsgálat eredményét tényként kell kezelni. A képviselőnő elmondta, az ellenőr hivatala a számlákat az utakon valóban meglévő felfestéssel vetette össze és ebből derült ki a 2,5 milliós hiány.

