Harc az illegális szemétlerakatok ellen

A Komáromi Kajak-Kenu Klub biztonsági kamerája néhány napja rögzítette, ahogyan az egyik bejárati kapujuktól nem messze egy személy leparkolt az autójával, majd kirakott egy adag építkezési hulladékot a fák közé. A felvételek egy-egy képkockáját nyilvánosságra hozta a klub, az elkövető végül vélhetően emiatt visszatért a helyszínre, majd saját maga távolította el a szemetet. Az esettel szinte egy időben az önkormányzat is lefolytatott KOMVaK közvállalattal és több önkéntessel egy nagyobb akciót a Kabátfalu nevű városrészen, ahonnan egy több köbméternyi, főleg építkezési hulladékból álló rakást távolítottak el. Ebben az esetben a városi rendőrségnek sikerült azonosítaniuk az elkövetőeket, akiket pénzbüntetés megfizetésére köteleztek.

A kajak-kenu klub felvétele: a vétkes személy a kép bal felső sarkánál éppen a hulladékot pakolja ki az gépkocsijából.

„Folyamatosan kell oldanunk ezeket a helyzeteket, átfogó problémáról van szó” – mondta lapunknak Keszegh Béla komáromi polgármester. Hangsúlyozta, az elmúlt másfél évben kiemelt témaként foglalkoznak a hulladékgazdálkodással, amelybe beletartozik a szabálytalan szemétlerakatok felszámolása is.

Ebben nemcsak magánszemélyek, de gyakran cégek is vétkesek. Már az is sokszor óriási problémát jelent, hogy a lakótelepi kukatárolókba vagy azok mellé helyeznek el a lakásfelújításokból származó törmeléket – s akkor még nem beszéltünk a zöldterületeken „létesített” szeméthalmokról. A városi rendőrség kamerafelvételek, lakossági bejelentések, a törmelék között hagyott iratok vagy a saját őrjáratok segítségével folyamatosan végzi az elkövetők azonosítását. Az önkormányzat adatai szerint 10 esetből 6-7 alkalommal meg is találják a vétkeseket, akikre pénzbüntetést szabnak ki, valamint akár összetakaríttathatják az általuk okozott rendetlenséget. Keszegh Béla elmondta, most azért vonták be a jogi szabályok betartásával a közvállalatot, mert adott esetben így olcsóbban meg tudják oldani a szemét eltávolítását. Más esetekben ezt magáncégekkel kell elvégeztetniük, ami külön terhet jelent a városnak, hiszen a vonatkozó törvény értelmében elkövető híján az önkormányzatoknak kell rendezniük a terepet.