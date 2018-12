Harabin az elnöki palota kapujában

A múlt héten publikált AKO-felmérésnek két magyar vonatkozású érdekessége is akadt: először szerepelt benne az MKP elnöke, Bugár Béla, a Híd elnöke pedig a második helyen találta magát, ám a kutatás fontosabb tanulságai nem hozzájuk kötődnek. A felmérés megerősítette annak a trendnek a létezését, amit az elmúlt hetekben publikált többi közvélemény-kutatásból is kiolvashattunk.



A lényeg: ha a jobboldali jelöltek egymást fogják megfúrni, készülhetünk a legrosszabbra.

Az elmúlt két választáson a képlet egyszerű volt: Smer kontra jobboldal, egy győzelem ide, egy győzelem oda. Most viszont minden bonyolultabb lett, elsősorban az úgymond rendszerellenes erők előretörése következtében, akik a szélsőségesek táborával együtt akár a második fordulóba is bejuttathatják emberüket. A mérések alapján Štefan Harabin nem a futottak még kategória egyik bohócának tűnik, stabilan 10 százalék körüli eredményt mérnek neki. És akkor ott van még Kotleba a maga több mint 5 százalékával, a vert mezőnyben pedig még egy-két szélsőséges félőrült. emellett sejthető, hogy Eduard Chmelár táborában is akadnak olyanok, akik a kínálat leszűkülése után képesek lennének egy Harabin-félére voksolni.

Az alternatívnak nevezett szlovák „sajtó” már hónapok óta a volt főbírót sztárolja, mert számára már Kotleba is fősodornak számít. Ahogy közeledünk a finishez, a jelöltek egy része visszalép, ám ha Kotleba ezt nem is teszi meg Harabin javára, a felmérések alapján választói egy része úgyis az esélyesebb irányába fog mozdulni.

Ha a fenti százalékokat összeszámoljuk, egy fenyegető, 15–20 százalék közötti potenciált is kimutathatunk a volt főbírónak. Ez olyan eredmény, amivel a második körbe be lehet jutni.



Ha pedig bejutna, a kérdés az lenne, ki az ellefele. A Smer még mindig titkolja jelöltjét – vélhetően azért, mert még meg sem találta –, ám egy 20 százalékos párt jelöltje valószínűleg számíthat 10–15%-os eredményre. Ha netalán Miroslav Lajčák egy sokadik szaltót is bemutatva mégis elfogadná a jelöltséget, borítékolhatóan továbbmenne a második körbe. Azt sem lehet kizárni, hogy végül a két legerősebb kormánypárt kiegyezik, és közös jelöltet indít. Ebben az esetben szintén borítékolható lenne a Smer és az SNS közös jelöltjének továbbjutása.

És akkor hol a jobboldal? Jó kérdés! Ha az ellenzéki térfélen nem tartanak önvizsgálatot és nem lép vissza legalább egy-két erősebb jelölt, könnyen lehet, hogy a legjobban szereplő jobboldali induló is csak 15 százalék körüli eredményt ér el. Ez pedig, mint a fentiekből kiolvasható, simán kiesést is jelenthetne.

Képzeljünk el egy második fordulót Richard Rašival és Harabinnal. Vagy még jobb: Andrej Dankóval és Harabinnal!

Jó hír, hogy a mezőny nem hígul tovább, a KDH és az OľaNO háza táján is ráébredtek a veszélyre, s inkább a már bejelentett jelöltek közül támogatnak valakit. Ugyanakkor sok a kérdőjel: merre szavaznak a második körben például a Kollár-féle Milan Krajniak választói. Az ilyen kérdőjelek miatt sokkal nehezebben lehet megsaccolni az esélyeket.

Az AKO felmérése alapján Bugár Béla 10 százalékon áll, egy lecsupaszított mezőnyben pedig – ahol nincs sem smeres, sem SNS-es jelölt – 16 százalékkal a második helyen. Utóbbi szám és az adatok mélyebb bontása is mutatja, hogy két és fél év alatt milyen metamorfózison ment át a Híd szlovák szavazói rétege. Míg 2016-ban főként a városi, liberális szavazók támogatták, addig most a 16 százalékos Bugár potenciális szlovák szavazói között smereseket és SNS-eseket sejteni, jobboldaliakat pedig mutatóba. Ez egyben behatárolja a Híd elnökének lehetőségeit is, abban az esetben lehet esélye továbbjutni, ha közös koalíciós jelöltként indulna neki a választásoknak. De ez már egy külön fejezet lenne.

Sokat elmond egyébként az alternatív és rendszerellenes választók memóriájáról, hogy abban a Štefan Harabinban találták meg ikonjukat, aki az elmúlt 40 év legrosszabb rendszereinek hűséges kiszolgálója volt. Kommunista bíró, a 90-es években mečiarista bírósági vezető, majd Robert Fico minisztere, most pedig a szélsőségesek sztárja. Közben pedig a szlovák igazságszolgáltatás legnagyobb tönkretevője és antihőse.

Jelen pillanatban ő az elnökválasztás egyik esélyese.