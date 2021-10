VIDEÓ: Nyolc autó szaladt egymásba

Követési távolság. Ez a kulcs fogalom, ami eszünkbe jut az ilyen esetek kapcsán. És amit, valljuk be, nem mindig tartunk be a forgalomban. Addig nincs is baj, amíg halad mindenki szép sorban. De ha bármi matt egyetlen kocsi is lefékez, jönnek a csattanások. Egy ilyen esetről tett közzé videót a Magyar Közút, mindenki okulására.