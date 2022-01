Üzent a vádlottnak a villanyszerelő özvegye, É. Imrét aznap hazaengedték a kórházból

Mint a Győri Új Szó megírta, szerdán tanút hallgattak volna meg a 2021 nyara óta folyó bűnperben, de a tárgyalást el kellett napolni, mert a két eltűnt villanyszerelő megölésével vádolt férfit mentő vitte el. É. Imre a földszinti padon várakozott, egyszer csak szólt a teremőrnek és panaszkodott, hogy rosszul van, szorít a szíve. Az őr mentőt hívott, a férfit a padon is és kint a kocsiban vizsgálták, végül jobbnak látták bevinni a kórházba

Az M. család egyik tagja a Blikknek tett csütörtöki nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy a jelenetet csak színjátéknak, időhúzásnak tekintik, mivel fontos tanút idéztek arra a napra. Erről a meglepő fordulatról tegnap számoltunk be.

M. Zoltán özvegye a bírósági vallomásában is végig méltósággal, fegyelmezetten beszélt fájdalmaikról, nem ragadta el az indulat. Nem úgy az egyik férfi hozzátartozó, aki a tárgyalások előtt és a szünetekben rendszeresen hangosan szidja a vádlottat.

A mentők szeme előtt is lejátszódott közjátékról, a “patkányozásról” É. Imre kirendelt védője, dr. Steixner Ferenc is megjegyzést tett a Győri Új Szónak “Én is, a védencem is botrányosnak tartottuk ezeket a megnyilvánulásokat”.

Kérdésünkre az ügyvéd elmondta: védencét kivizsgálták, s aznap hazamehetett. Egyértelműen kiderült viszont, hogy indokolt volt a beszállítása, s még további kivizsgálásokra is be kell később mennie a kórházba. Az eljárásról egyelőre védence kérésére nem kívánt nyilatkozni.

A rosszullétre tegnap így reagált a 2018-ban eltűnt – a vád szerint megölt – férfi felesége a Győri Új Szó Facebook oldalán:

A mi szívünk is fáj É. Imre, de arra mi nem hívhatunk mentőt... Arra a fájdalomra nincs gyógymód. Te rosszul érzed magad és perceken belül megmentenek, jön a segítség. Zoli mit érezhetett? Zolitól elvetted ezt a lehetőséget! Ne félj, kegyes halál rád nem várhat, te olyat nem érdemelsz, csak olyat, amit mások ellen elkövettél, csak olyat remélj!”