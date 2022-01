Túlélte, új szívet és új vesét kapott Szabolcs

A különleges kettős transzplantációt a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján hajtották végre a vasárnap hajnalban - írta meg a Telex. Györgyi Szabolcs édesanyjától, Györgyiné Varga Erzsébettől a Győri Új Szó megtudta: fiát hétfő délután tíz percre felébresztették, és tiszta volt a tudata, jól van. Ugyanakkor kapott veséje egyelőre nem indult el, az asszonyt úgy tájékoztatták: ez nem is lenne ennyi idő után törvényszerű, még napok kérdése is lehet. A boldogság persze ekkor lehet teljes, más különben továbbra is dialízisre szorul.

A győrszemerei férfinek hat évvel ezelőtt leállt mind a két veséje, azt megelőzően az orvosnak fáradékonyságról panaszkodott. Azóta járt dialízisre hetente háromszor. Két évvel ezelőtt transzplantációra észülhetett, s elő is volt készítve a veseátültetésre, csakhogy az aneszteziológus úgy látta: a szíve túlságosan gyenge.

Kiderült, hogy a szervezet motorja nem bírta ezt a többéves, kegyetlen igénybe vételt, s a városmajori szívklinikán utána megállapították: egy billentyűcsere már nem segít. A fiatalember azóta várólistán volt, állapota egyre romlott, a lépcsőn is alig bírt felmenni. A közelmúltban sürgőssé vált a helyzet, édesanyja szerint fia szó szerint halálán volt, és legfeljebb két-három hónapig élhetett volna még.

Szombat délután egyszer csak megcsörrent a telefon, a klinikáról hívták: ő kapja a szerveket donor szerveit. Orvosi körökben érdeklődtünk: a vese- és a szívtranszplantáció együtt különleges műtét, a család, az édesanya mindenre fel volt készülve szombaton.

Él a fiam, egyelőre ez a legfontosabb, meg fogja érni a harminckilencedik évét” - mondta boldogan a győrszemerei Zsóka néni.