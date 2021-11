Tizennégy faluban hiába várnak saját háziorvosra

Tizennégy Győr-Moson-Sopron megyei falu keres háziorvost, náluk hivatalosan „tartósan betöltetlen” az orvosi praxisok valamelyike. A legrégebb óta Rábatamásiban nincs saját orvos, az OKFŐ (Országos Kórházi Főigazgatóság) kimutatása alapján 2008. február 1-je óta keresnek doktort a faluba. Rábakecölön sem sokkal jobb a helyzet, ott ugyanis fél évvel később üresedett meg a felnőtt háziorvosi státusz, s az úgy is maradt. Ingázó orvosokkal nyilván megoldják a helyzetet, de az nem ugyanaz, mint a saját doktor.

Tartósan betöltetlen praxisok

A mellékelt táblázatokból látszik, hogy hol és mióta nincs szakorvos, arról korábban cikkezett a sajtó is, hogy kormányzati támogatással próbálták a listát lerövidíteni. Fiatal orvosokat vártak (volna) ezekbe a praxisokba, de a falvakba nehéz őket csábítani. Az ok ismert: kis forgalmú praxisokért kétszer meggondolják, hogy adósságba verik-e magukat (a praxis kiváltása, megvásárlása kerülhet akár milliókba is), s ha megteszik, az nyilván elköteleződést is jelent, hogy sokáig ott fognak élni. Nem titok a háziorvosok átlagéletkorának idősödése sem, ami szintén aggasztó tünete a magyar egészségügynek. A probléma pedig a járvány idején még inkább hangsúlyossá vált.

Nem árulunk el azzal titkot, hogy a probléma nem Győr-Moson-Sopron specifikus, Vas megyében hasonló a helyezt, s erről a vaol is írt legutott. Egyházashetyét hozták ők fel példaként, ahol 2013 júliusa óta nincs háziorvos. Zolnai Attila polgármester a portálnak elmonda, két helyettesítő orvossal oldják meg a rendelést, akik kéthetes intervallumban váltják egymást. Két-három éve nem is hirdetik már a praxist, mert a körzet négy településén, Egyházashetyén, Borgátán, Köcskön és Kemeneskápolnán összesen nincs annyi kártyaszám, ami egy orvosnak rentábilis volna. Ezzel az – átmeneti – megoldással egyelőre meg van elégedve a lakosság, nincs olyan nap, hogy valamelyik faluban ne lenne rendelés, a receptfelíratásra sem volt még panasz.

Kemenesmagasiból is azért ment el a doktornő 2019 júliusában, mert Celldömölkön megüresedett egy praxis, és inkább oda pályázott. A volt betegeit sem hagyta azonban cserben, helyettesítési szerződés alapján hetente kétszer két és fél órát Kemenesmagasiban, egyszer ugyanennyit pedig Szergényben rendel. Szükség esetén, sürgős esetben szívesen látja a falvak betegeit celldömölki rendelőjében is. A településen folyamatosan hirdetik a praxist, de nemhogy jelentkező, még érdeklődő sem akadt egyszer sem a két év alatt.