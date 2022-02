Téltemetés és tavaszköszöntés határokon át (GALÉRIA és VIDEÓ)

Sopronkövesd, Alsóbodok | A sopronkövesdiek hozzák a farsangi fánkot és rengeteg jó programot, a felvidéki Alsóbodokon megmutatják a „villőzést” és persze ott sem maradnak el a jó falatok. A két testvértelepülés között eddig is élő volt a kapcsolat, népszokásaik kölcsönös bemutatását most egy pályázat is támogatja.