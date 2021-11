Szabadnapos rendőr kapta el a rablót

Egy mosonszolnoki asszony kért segítséget telefonon szerdán déleőtt 10 óra körül a szabadnapját töltő helyi körzeti megbízottól. A nő elmondta, hogy körülbelül egy órával azelőtt az utcán, a 81 éves szomszédját ellökte egy ismeretlen férfi, majd elvette a táskáját. A rendőr megkérte a telefonálót, hogy hívja fel a 112-es segélyhívót is, és rögtön a rabló felkutatására indult. Alig tíz perc elteltével a Fő utcában lévő parkban felfigyelt egy idegen férfire, akire ráillett a megadott személyleírás. Miközben a körzeti megbízott igazoltatta a 35 éves csornai lakost, a járőrök kíséretében a helyszínre érkezett a sértett is, aki felismerte a támadóját.

Az egyenruhások a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét elfogták. A csornai férfi elismerte tettét, a rendőrök megtalálták nála az áldozatától elvett pénzt, illetve a park területén a bokrok alatt rábukkantak az idős ember táskájára is.

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom