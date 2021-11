Pozsony megszüntette a buszt, Rajkán kérik számon a kiköltözők

Rajka | Nincs rá módja, nem tud milliókat költeni rá, s nem is feladata a rajkai önkormányzatnak, hogy a szlovák tömegközlekedési vállalat által megszüntetett pozsonyi buszjáratot visszaállítsa. A polgármester szerint a kiköltözőket ez a lehetőség is vonzotta az áttelepülésre, most viszont a hivatalt „bombázzák” a Szlovákiából jött lakosok a kéréssel. A határon át közlekedő mentőt is akkor támogatja az önkormányzat, ha nem pályázati forrásból, hanem kormányközi egyezmény alapján finanszírozzák, beindítását hosszú távon garantálják.