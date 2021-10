Párkányi és esztergomi gyilkosság: újabb egy hónappal hosszabbították meg a gyanúsított letartóztatását

A két gyilkosságot beismerő H. Lóránt november 17-ig marad letartóztatásban, a párkányi eset miatt a szlovák rendőrség is ki akarja hallgatni.

TATABÁNYA – NYITRA | A két gyilkosságot beismerő H. Lóránt november 17-ig marad letartóztatásban, a párkányi eset miatt a szlovák rendőrség is ki akarja hallgatni.

Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a 24 éves H. Lóránt idén tavasszal egy párkányi családi házban meggyilkolta a városban csak Rudi bácsiként ismert roma zenészt. A férfi ágyhoz kötött, beteg ember volt, az elkövetőt hajléktalanként fogadta be. H. Lóránt brutálisan összeverte az idős férfit, majd a telken található kútba dobta őt. A helyszínelő orvos szerint kéz- és lábtörésekkel, fejjel lefelé találtak rá az áldozatra, holtan, a kútban. Az Esztergomban meggyilkolt idős nő pedig feltehetően Rudi bácsi gondozója volt. Vele H. Lóránt egy esztergomi vizesárok mellett végzett. A tettest egyébként kábítószerfüggő, durva, erőszakos, kiszámíthatatlan emberként ismerték Párkányban. H. Lóránt a magyar nyomozóknak mindkét emberölést beismerte. A tettes előzetes letartóztatását már másodszor hosszabbította meg az illetékes megyei bíróság.

Büntetési tétel: 5-15 év

Borbély Veronika ügyész, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője lapunk megkeresésére közölte, hogy a gyanúsított letartóztatását az ügyészi indítványnak megfelelően 2021. november 17-éig meghosszabbította a nyomozási bíró. Az ügyészség a letartóztatás meghosszabbítására újabb indítványt fog benyújtani a bíróságra. Kérdésünkre, hogy H. Lórántot kiadják-e a szlovák bűnüldöző szerveknek, az ügyésznő azt válaszolta, csak akkor dönt a két ország a kiadatásról, ha az esztergomi gyilkossági ügyben minden nyomozati cselekményt elvégeztek és lezártak. Hogy a gyanúsított pontosan mit vallott be, arról a jelenleg is zajló vizsgálat miatt részleteket nem közölhetnek, H. Lórántot emberöléssel gyanúsítják, a büntetési tétel ebben az esetben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés. „A Párkányban történt emberölés ügyében a szlovák hatóságok nyomoznak, arról további információnk nincs“ – tette hozzá Dr. Borbély Veronika.

Párkány: 9 – 12 évet kaphat

Viktória Borloková, a Nyitrai Kerületi Rendőr-kapitányság szóvivője még tavasszal azt közölte az Új Szóval, hogy a párkányi esetben a rendőrség szándékos emberölés és vagyoni károkozás miatt indított eljárást.

„A nyomozás jelenleg is tart, a pozsonyi bűnügyi elemző intézetben kivizsgálták és kiértékelték a helyszínen talált nyomokat és anyagmaradványokat, most a szakértői véleményekre várnak, továbbá egy egészségügyi szakértői vélemény is készül. A szlovák bűnügyi rendőrség kezdeményezte a magyar hatóságoknál a gyanúsított kihallgatását“ – taglalta a részleteket lapunknak Renáta Čuháková, kerületi rendőrségi szóvivő. Az őrnagy hozzátette, ha a gyanú és a vád beigazolódik, akkor a tettes 9-től 12 évig terjedő börtönre számíthat a párkányi gyilkosságért.