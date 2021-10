Nem engedik el a változtatási tilalmat, jön a második „atombomba”?

A hét elején – október 19-én – a városstratégiai bizottság ülését azért kellett elnapolni, mert a képviselők csak közvetlenül az ülés előtt kapták meg a napirendi pontokat, így nem volt idő átolvasni az anyagot, amelyről szavazni kellett (volna). Az elnapolt ülés csütörtökön 8 óra 15 perckor kezdődött, de mindjárt a legelején bejelentette Sik Sándor bizottsági elnök, hogy az első két napirendi pontot javasolja levenni a tárgyalandók listájáról. Ezek vonatkoztak a Tatai úti ezerlakásos társasházfejlesztésre. A bizottsági tagok vita nélkül levették.

Gyimóthy Ákos főépítész. Fotó: Sudár Ágnes

A 3. napirendi pont kacifántos megfogalmazása mögött annak a változtatási tilalomnak a módosítása áll, amelyet a Kúra söpört el. A rendeletet a megyei kormányhivatal támadta, számos kifogást talált ugyanis benne. A mostani bizottsági ülésen Gyimóthy Ákos főépítész úgy fogalmazott a győri rendeletről, hogy „a Kúria megvizsgálta, észrevételeket tett, de lehetőséget adott arra, hogy meghosszabbítsuk”.

A főépítész tisztázta, hogy „korrigáltuk az észrevételeket”, tehát az új tilalom nem vonatkozik a teljes városra, s nem lesz benne olyan, hogy egy korábban elrendelt változtatási tilalomra rápakolnak egy másikat. Ilyen hibák voltak az előző verzióban, s azt is nevesítette, hogy a panelépületeknél nem lesz változtatási tilalom, hisz nem cél a panelprogram akadályozása. Ezzel nem is volt problémája a bizottságnak, Pollreisz Balázs szocialista és Bárány István független képviselő azonban szóvá tette, hogy az anyagban szereplő övezetszámok az égvilágon semmit nem mondanak, nem tudni, hogy mely városrészekről beszélünk. Márpedig ha a képviselők sem tudják, akkor a győriek még kevésbé fogják tudni. A főépítész azt válaszolta, céljuk, hogy az övezeti besorolás is dekódolható legyen minél szélesebb kör számára – feladat, amit meg kell oldani.

Egy héten belül másodszor ülésezett a városstratégiai bizottság. Fotó: Sudár Ágnes

A lényeg: az ideiglenes változtatási tilalom bevezetését támogatta a városstratégiai bizottság, egyetlen tartózkodás volt (Pollreisz részéről) a szavazásnál, ez az anyag pedig – válaszolta a Győri Új Szó kérdésére Sik Sándor – nagyjából kilencven százalékában az, amit tavasz végén, nyár elején elfogadtak. Ez utóbbi miatt nyilvánvalóan nem bontanak pezsgőt az építőiparban érintettek, portálunknak úgy fogalmaztak, ha a júniusi előterjesztést „atombomba” volt, akkor jó eséllyel ez lesz a második. Az „ideiglenességben” sem bíznak, mert a győri rendezési terv már jó ideje készül és „sose lesz kész”. Egy-két évig tehát érvényben maradhat a változtatási tilalom, ha jogilag nem fog senki belekötni (erre egyébként külön rákérdezett Bárány István is) és csaknem négyszáz övezetet érint, a város nagy részét.