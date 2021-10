Másodszor oldott kereket a győri klán tagja

A magyar rendőrség mindig közli a körözöttek listáját, nem látunk mást a „komor arcképcsarnokban”, mint számot, rövidítést, s egy-címszót: lopás, orgazdaság, kábítószerkereskedelem. Nagyon sok, ne lapozzák végig! Inkább elmondjuk, hogy csak a megyei illetékességű Győri Törvényszék büntetésvégrehajtási csoportja 396 elfogatóparancsot adott ki. Sokakat azért keres, mert nem vonultak be a börtönbe a felszólítás után. Van, aki a pénzbüntetést nem tudta befizetni és közérdekű munkára kéne jelentkeznie. Néha látunk két-három, négy vagy több fotót is ugyanarról az emberről, ilyenkor nem technikai hiba történt: ahány kép, annyi elfogató parancs. Az egyik rekorder egy bizonyos Sz. András, akit több szerv is köröztet az országban orgazdaságért, hamis tanúskodásért, lopásért, zsarolásért, itthon is, Európában és világszerte egyaránt. Összesen 11 parancsot adtak ki a kézre kerítésére, ez 11 igazolványkép Sz, Andrásról. Egyébként az európai elfogatóparancsot legtöbbször akkor adják ki valaki ellen, ha négy hónapnál többet kapott. A tapasztalat szerint a külföldre szökőket legtöbbször Angliában, Németországban és Ausztriában fogják el, Szlovákiában csak elvétve fordulnak elő magyar szökevények.

A győri bíróság listáján találjuk V. Mátét is, akinek neve a győrszentiváni klán színesfémes áfacsalás révén vált ismertté. Még 2006-ban - amikor bevezették Magyarországon a fémhulladék fordított adózását - a V. testvérek és unokatestvérük, V. József elhatározták: ott adják el a rezet, ahol ilyen fordított adózás még nem létezik. A láncolatba Csehországban és Szlovákiában alapított strómancégeket iktattak be, hogy bruttó áron juttathassák el az árut a kohókba és visszaigényelhessék a nem létező áfát. A strómanokat beszervezték, lépéseiket a szerződések aláírásáig irányították, majd a céget megszüntették, s cégenként 20–30 millió cseh és szlovák koronás áfával csaltak. Igen, még korona volt Szlovákiában, tehát nem mai az ügy. A magyar adóhatóság kommandósokkal 2013 januárjában tartott összehangolt akciót, 14 ember vittek be akkor, köztük négy fivért és unokatestvérüket. De a most 52 éves V. Máté akkor is csak fél év múlva került rendőrkézre, mert nem találták otthon. A pere még tart.

Most egy sikkasztási ügy miatt kellett volna bevonulni a börtönbe, nem tette meg, ezért júliusban a bíróság kiadta ellene az elfogatóparancsot. Nem is állítjuk, hogy nincs oka tartani az eljárástól, mivel tavaly újabb kommandós akciót tartotta, ezúttal kábítószerkereskedelem gyanúja miatt ütöttek rajta 20 emberek, akik közül többen az áfacsalásban is benne voltak a vád szerint.