Eva Rezešová: Ötkor kivettek a zárkából és elvittek a csurmába (VIDEÓ)

„Én úgy veszem, hogy magyarul is tudok, magyar vagyok, félmagyar, szlovák” – mondja a Friderikusz Potcastban Eva Rezešová, aki valójában Eva Varholík, második férje után. A csaknem egyórás beszélgetés leginkább a balesetről és a börtönévekről szól, de a család és Rezešová fiatalsága is szóba kerül; nem ok nélkül.