ETO: egyelőre csak az árverés aktuális

Győr | A szilveszteri licit megnyitásának időpontja után kikiáltási áron – összesen valamivel több mint 10 milliárd forintért - már lett is jelentkező a felszámolás alatt lévő ETO Park Kft. és a Győri ETO FC Kft ingatlanjaira, benne a stadionra, az ETO Parkra, a hotelre és az edzőközpontra is. Az árverés január 17-ig tart. A jelenlegi tulajdonos szerint nem aktuális nyilatkoznia az adásvételről, a győri polgármester erre - az átvilágítás után - februári időpontot prognosztizál.

Miközben a szokásos stadionbejárás miatt a rendőrség és a katasztrófavédelem autója is az edzőközpont előtt parkolt csütörtökön, a háttérben komoly előkészületek zajlanak az ETO jövőjével kapcsolatban. Kezdjük a klub eladásával: Dézsi Csaba András polgármester – aki korábbi megfogalmazása szerint mentora a magáncég eladásának – csütörtöki rádióinterjújában most februári bejelentést remélt. Mint mondta, zajlik a klub átvilágítása, a tulajdonosváltás után pedig cél az NB I-be jutás. Szóba került az is, hogy az eddigi névadó szponzor, a WKW öt év után januártól már nem támogatja az ETO-t, de a mostani helyzet csak egy „átmeneti állapot.”

„Nem aktuális” – mondta Mányi József, az ETO jelenlegi tulajdonosa a telefonba, még mielőtt bármit is kérdezhettünk volna az adásvételről, majd elköszönt.

Ami pedig a felszámolást és az árverést illeti. A szilveszteri licit megnyitásának időpontja után kikiáltási áron – összesen valamivel több mint 10 milliárd forintért - már lett is jelentkező a felszámolás alatt lévő ETO Park Kft. és a Győri ETO FC Kft ingatlanjaira (kiléte természetesen még nem ismert), benne a stadionra, az ETO Parkra, a hotelre és az edzőközpontra is. Az árverés január 17-ig tart. A Győri Új Szó úgy tudja, hogy még a december 28-i ingatlan-megtekintésére – melyre a felszámoló biztosította a lehetőséget – volt is jelentkező.