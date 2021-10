Egy kisfiú küzdelme a mosoly mögött

Kromoszóma-rendellenességgel született 2017-ben, mindössze 1170 grammal a győrszentiváni Marcika. Sem ő, sem szülei nem nyugodtak bele, hogy vegetálására „ítélték”. Mostanra négyéves, rengeteg terápia és erőfeszítés ellenére is mosolyog és élni akar. Péntek éjfélig lehet nevezni az őt segítő virtuális jótékonysági futásra.

Kromoszóma-rendellenességgel született 2017-ben, mindössze 1170 grammal a győrszentiváni Marcika. Sem ő, sem szülei nem nyugodtak bele, hogy vegetálására „ítélték”. Mostanra négyéves, rengeteg terápia és erőfeszítés ellenére is mosolyog és élni akar. Péntek éjfélig lehet nevezni az őt segítő virtuális jótékonysági futásra.

A baj csak a 32. heti szűrésen derült ki, s szinte utána azonnal, császármetszéssel jött világra: az orvosok néhány hónapot, esetleg évet adtak neki, azt is vegetálásra ítélve. Marcika, vagyis Papp Marcell és szülei azonban nagy küzdők, történetük is ezt bizonyítja.

A világon egyedülálló kromoszóma-rendellenessége súlyos agyi rendellenességgel is párosult, ráadásul a kisfiú testszerte hipoton (petyhüdt izomzatú).

(Fotó: Nyárádi Adrienn – Nyárádi Fotó)

Fejlesztésről fejlesztésre hordják szülei Solymárra, Zalaegerszegre vagy éppen kontrollra Budapestre. Húsz éves autójuk azonban felmondta a szolgálatot, így egy új járművet kellett vásárolniuk, ehhez hitelt vettek fel – törlesztőrészleteit is nyögik. Gábor, az édesapa grafikusként dolgozik, Zsuzsa napi szinten hordja Győrbe kisfiát fejlesztésekre.

(Fotó: Nyárádi Adrienn – Nyárádi Fotó)

Marcika mostanra négyéves, rengeteg szeretet ad, mosolyog, s láthatóan fejlődik: kúszik, hasra fordul, és sokat javult a figyelme. Terápiái éves szinten körülbelül kétmillió forintot emésztenek fel, ami a család anyagi lehetőségeit kimeríti.

(Fotó: Nyárádi Adrienn – Nyárádi Fotó)

Korábban több civil kezdeményezés segítette is őket, s most is összefogásra buzdítják az önzetlen embereket. A győri Maci Kórház adománybögre eladásokkal járul hozzá Marcika rehabilitációjához, a mosonmagyaróvári Futótársak Sportegyesület virtuális jótékonysági futást szervez, a nevezési díjakból befolyó összeg egy részét a kisfiúnak utalja. A futás október 29-től november 1-ig tart, teljesítendő távot nem határoztak meg, a hangsúly a jótékonyságon van. Nevezni péntek éjfélig lehet az egyesület honlapján keresztül. A sportegyesület tavasszal már rendezett jótékonysági futást, ahol több mint 200 ezer forintot sikerült összegyűjteni a Reménység Alapítványnak.

(Fotó: Nyárádi Adrienn – Nyárádi Fotó)