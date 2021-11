Egészségünkre! Már veszik a Rockyról elnevezet Gint

A hónapokkal ezelőtt kitalált és most hétfőn indult kampány célja, hogy a limitált - 220 palackból álló - mennyiség márciusig elkeljen. Ez nagyban hozzásegítené a győri nyílt vízi paraúszót, hogy kijusson edzőjével az Atlanti óceánhoz, az Alcatraz úszásra. A magas költséggel gyártott palackok bevételének egyébként egy részét kapja az úszó, akinek nevét is viseli a Gin. Tomi szerint nagyon finom is az ital, de ezt ítélje meg mindenki maga. Tomi elárulta: ígéretet kapott a városvezetéstől is, hogy egy bizonyos mennyiséget vásárol Győr a „Rocky” Ginből.

Nem kis feladat a pénz összegyűjtése, a teljes költségvetésnek a pálinka-kampány várható bevétele a negyedét tesz ki. Ennél valamivel több mai állás szerint akkor állhatna össze egyéb forrás nélkül, ha Rocky a 2022-es versenyekre szánt keretét dobná be, ez azonban a végső megoldás. Hiszen nemcsak Alcatrazból állna az év: májusban Montenegróban úszik, ahol a másfél mérföld a tengeren szerinte ideális felmérő edzés az augusztusi óceán-úszáshoz. A san-francisco-i öböl azonban hideg, ezért jó edzőterepet jelent majd az idén már meghódított Dánia is a 15 fokos vizével. Visszahívták a nagy siker után Rockyt Oroszországba, ahol a nukleáris úszáson vett részt egy atomerőmű víztározójában, s várják őt újra a hegyi tavak és az Adria. Júniustól nyár végéig öt osztrák tó, szeptemberben pedig a novigradi finálé.