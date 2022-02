Mit tegyek (vagy tehetek), ha Alzheimer-kóros a családtagom?

Bőny | Bőny háziorvosa, dr. Menyhárt Miklós a demencia és az Alzheimber-kór szakértője is, évek óta gyógyít Franciaországban is. Legfrissebb Facobook-bejegyzését úgy kezdi, hogy „tényleg csak az olvassa el, akit érdekel. Akár érintett, akár érdeklődő. Franciaországi tapasztalatok, látogatás a France Alzheimer Meuse-nél.” Mi azt javasoljuk, olvassa el Ön is.