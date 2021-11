Bezárták a boltokat nálunk? Akkor jövünk Magyarországra!

Szlovákiában lockdown van csütörtöktől, az iskolákat nem zárták be, de az éttermeket és a nem létszükségletű boltokat igen. Egyes hírek szerint ez akár karácsonyig így maradhat. Közben Magyarország a maszkhasználatig jutott a szigorításban, a boltok nyitva vannak, péntektől ráadásul a győri bevásárlóközpontokban „Black Friday” várja a vásárlókat. Szlovákiából – különös logika mentén – a szigor ellenére is engedik a külföldi utazást „kirándulás céljából”, s máris kattognak a kerekek: Mi van akkor, ha kirándulással egybekötött vásárlást tartanak Győrben…?

Győr | Szlovákiában lockdown van csütörtöktől, az iskolákat nem zárták be, de az éttermeket és a nem létszükségletű boltokat igen. Egyes hírek szerint ez akár karácsonyig így maradhat. Közben Magyarország a maszkhasználatig jutott a szigorításban, a boltok nyitva vannak, péntektől ráadásul a győri bevásárlóközpontokban „Black Friday” várja a vásárlókat. Szlovákiából – különös logika mentén – a szigor ellenére is engedik a külföldi utazást „kirándulás céljából”, s máris kattognak a kerekek: Mi van akkor, ha kirándulással egybekötött vásárlást tartanak Győrben…?

Orbán Viktor pénteken reggel az üzente a magyaroknak, hogy „a zárás csak lassítás, a harmadik oltás az életmentés”, vagyis Magyarországon egyelőre nem zárnak be a boltok és az éttermek. Ezen a hétvégén biztosan számíthatnak a vásárlókra az áruházak, „Black Friday” van, sokszoros forgalommal. Magyarországon a szigor a maszkban ölt testet, vagyis maszkot kell viselniük azoknak, akik az üzletekbe (a múzeumba, a moziba, a könyvtárba, a színházba…) bemennek, vagy tömegközlekedésre ülnek.

Magyarországon egyelőre a maszkviselés a kötelező „rossz”, amit bevezettek. A bevásárlóközpontok tele vannak most vevővel. Fotó: Sudár Ágnes

A magyar „szigor”

Mielőtt megnéznénk, hogy a kiskapun – a nyitott határon – besurranak-e a szlovákiai magyarok, lássuk a két ország Covid-szabályozását. Magyarországon tehát zárt térben kell maszkot viselni: meghatározott kivételektől eltekintve a munkahelyen a munkáltató dönt a maszkviselési szabályokról; bölcsődétől az egyetemig az intézményvezető határoz erről. Emellett több területen a dolgozónak kötelezővé tették a harmadik oltás felvételét. Ennyi.

Ezzel szemben Szlovákiában...

November 25-től két hétig tartó lockdown lépett életbe, de az iskolákat egyelőre nem zárták be. A helyzetet tíz nap múlva megvizsgálják, és ennek fényében döntenek az újabb intézkedésekről. A gazdasági miniszter elmondása szerint pártja szorgalmazni fogja, hogy az oltottak később mentesüljenek az egyes intézkedések alól. A munkahelyeken a jövő héttől az év végéig az oltatlanoknak, és azoknak, akik 180 napnál régebben estek át a fertőzésen, hétnaponként kell felmutatniuk negatív teszteredményt. És ami a mostani témában a legfontosabb: az éttermek, valamint a nem létszükségletű boltok bezártak.

A határ nem akadály

Bár híre ment annak is, hogy a határokon szigorúbban ellenőrzik majd az átkelőket, péntek délelőtt ennek nem láttuk nyomát. A vámosszabadi határátkelőn keresztül érkeznek a felvidéki magyarok Győrbe, onnan ugyanis alig 10 kilométer az Árkád. A határ egyik oldalán sem volt ellenőrzés, lassítás nélkül lehetett átmenni Szlovákiába, s onnan visszajönni.

A határon nincs ellenőrzés, ember se, aki ellenőrizzen. (Fotó: Laczó Balázs)

A „Black Friday” mindig hasít az Árkádban, de most a megszokotthoz képest is nagyobb volt a szlovákiaiak aránya, ennek egyetlen látható mutatója természetesen a rendszám. A parkolókban körülbelül minden hatodik, hetedik autó szlovákiai volt, s ez már nagyjából azt a 12 évvel ezelőtti időt idézte a győriek számára, amikor bevezették Szlovákiában az eurót, a forint pedig zunanórepülésben volt.

A parkoló autók között sorra feltűntek a dunaszerdahelyi, a galántai és a komáromi rendszámok.

Csak ne fotózzanak!

Annak ellenére, ahány szlovákiai rendszámú autó megfordult a parkolóban, s azokból általában nem egy, sokkal inkább három-négy ember szállt ki, névvel és arccal nyilatkozót ezúttal lehetetlen volt találni. Az utóbbit, vagyis a fotót nem vállalták. (Máskor egészen mást tapasztalunk, de látható, hogy ezt a bevásárlókirándulást most sokan illegálisnak vagy félillegálisnak élhették meg.) Volt, akik kerek-perec meg is mondta, hogy oltás híján jött át a határon, és igen: kizárólag vásárlási céllal.

Volt azért olyan is, aki a nevét adta, mert nem volt miért aggódjon. Ők a Vincze család, hárman érkeztek Sellyéről a barátokhoz, a hosszú hétvégét jó előre megtervezték, ahogy péntekre az állatkert-látogatást is. Ebből azonban – az eső miatt – árkádozás lett. „Mi nem elsősorban vásárolni jöttünk, inkább valóban kirándulni. Tervezett hétvége volt, szerencse, hogy nem kellett a határzár miatt lemondani” – mondta a családfő az Új Szónak.

Ez nekünk jó, de az igazság középen van

Kettős szerepben találta magát Nagyová Noémi, ugyanis Dunaszerdahelyen él, de Győrben indított vállalkozást. A kis pultja az Árkádban üzemel, festett pólókat árulnak, s könnyű helyzetben van, mert mindent megvett már karácsonyra, amit szeretett volna. Ha pedig mégis eszébe jutna valami, házhoz jön neki a megoldás: az Árkád, ahol dolgozik. „Az én baráti körömben már beszédtéma volt a lezárás, nem ért váratlanul talán senkit, így aki tudott, hozzám hasonlóan elintézett mindent, amit a most bezárt boltokban vett volna meg Szlovákiában. Látom mindkét ország szabályozását, s őszintén mondom, igazából egyik végletet sem értem. Valahol középen kellene megoldást találni a túlzott szigor és a túlozott lazaság között.”

Kollégája, Meleg Zita is Dunaszerdahelyről ingázik, azt mondja, ismerőseitől hallotta, hogy egészen biztosan kihasználják a nyitva hagyott határ lehetőségét, s jönnek Magyarországra (leginkább Győrbe) vásárolni. Aki pedig nem tud jönni, az megkéri őt – szerezze be a szükséges holmit.

Meleg Zita: „Megismerem a kiejtésükről azokat, akik a határ túloldaláról jönnek. Már most sok ilyet hallok.” (Fotó: Laczó Balázs)

„Már most is jóval több szlovákiai hangot hallok, mint két hete – mert én azért a magyarul beszélőknél is meg tudom különböztetni, hogy ki az, aki kint él, s ki az, aki Magyarországon. Ha kint bármiért bezárnak a boltok, azonnal megrohanják az Árkádot, így volt ez a november 17-i ünnepen is, tele volt a magyar Árkád szlovákiaiakkal. Mi kereskedők természetesen készülünk erre, én úgy számolom, hogy két héten belül a vásárlóink ötven százaléka Szlovákiából fog érkezni” – véli Meleg Zita.