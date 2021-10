Az influenza ellen is javasolják a védőoltást

Mindenki oltassa be magát – sokszor halljuk ez felszólítást manapság, a koronavírus járvány idején. És jön az influenza is, ami abban mindenképpen hasonlít a Covidra, hogy a vakcinával a megbetegedés kockázata jelentős mértékben csökkenthető.

Közeleg az influenza szezon, ami a szakemberek szerint erősebb lesz, mint az elmúlt években. Tavaly – részben a maszkhasználatnak köszönhetően – alig volt ilyen megbetegedés, most télen többre lehet számítani. A koronavírus jelenléte pedig bonyolítja a helyzetet. Az orvosok azt tanácsolják, minél többen éljenek az oltás lehetőségével, az influenza ellen is. Különösen fontos ez azoknak, akik rendszeresen járnak közösségbe. Ilyenek például a gyermekek. Gyermekorvost kérdeztünk.

Schmidt Péter győri gyermekgyógyász háziorvos, egyetemi oktató, a dunaszerdahelyi Szent Erzsébet Főiskolán is tanít. Érdeklődésünkre elmondta, valószínű, hogy idén nagyobb erővel támad majd az influenza. Ezért fontos, hogy minél többen beoltassák magukat, köztük a gyermekeket is. Felhívta a figyelmet, hogy már fél éves kortól van erre lehetőség. Napokon belül megérkeznek az idei vakcinák, várhatóan az előző évekhez hasonló módon többféle is forgalomba kerül. Azt javasolja, hogy amint ez megtörténik, jelentkezzenek a szülők a gyermekorvosuknál csemetéikkel. Fontos, hogy csak egészséges gyermeknek adható be az oltás.

Grafika: Sudár Éva

A koronavírus kapcsán elmondta, az ott kialakult oltásellenesség szerencsére az influenza esetén nem tapasztalható. Az előző évekhez hasonlóan ebben az időszakban sokan érdeklődnek nála is a vakcina beadásának lehetőségéről.

Schmidt doktor hozzátette, az influenza elleni vakcinát rendre az előző három-négy év vírusvariánsaihoz igazítják, azok alapján készítenek elegyet. Információi szerint, a külföldi tapasztalatok alapján a mostani oltóanyag rendkívül hatásos. Azzal megelőzhetőek a betegség következtében kialakuló súlyos felső légúti tünetek és a tüdőgyulladás kialakulása. Azon túl azért is fontos lehet most a vakcina beadása, mert egy légúti tüneteket produkáló megbetegedés esetén az influenza nagy valószínűséggel kizárható, s ez segíti a betegség diagnosztizálást, a kezelés megválasztását. Az influenza tipikus tünetei gyermekeknél a hányás, magas láz, végtagfájdalom. Ezek jelentkezésekor természetesen haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.