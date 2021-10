Az exbarát démonként zaklatta a nőt Győrben

Az volt a volt barátnő szerencséje, hogy győri emeleti lakása fel volt szerelve rablás és betörés ellen, mert a pánikgomb megnyomása mentette meg. A most 32 éves férfi nem tudott belenyugodni a szakításba, s pár nap alatt teljesen kivetkőzött magából. Pedig egy beszélgetéssel le lehetett volna zárni a győri drámát, egy ideig normális hangnemben vitáztak a kocsiban, de a szóváltás eldurvult, és a férfi kirángatta az exet. Lehúzta a betonra, a sértett be is ütötte a fejét – tájékoztatott a vádról dr. Gál Katalin ügyészségi szóvivő.

Másnap a belvárosi ház lépcsőházában állt lesben, s amikor a kulcs neszezéséből megsejtette, hogy áldozata kifelé igyekszik a lakásból, bement és magukra zárta az ajtót. A vád szerint nekilökte a díványnak, rugdosta is. A sértett menekülni próbált az ajtón, de félrelökte őt, befogta a száját, és addig tapasztotta rá a kezét, míg eszméletét nem vesztette. Amikor magához tért, az áldozat megnyomta a pánikgombot, kijöttek a biztonsági szolgálat emberei és elzavarták a zaklatót. A férfi viszont távozáskor ellopta a nő kulcsát, és később visszatért. Akkor pedig már a konyhakést is megragadta, s a hölgy mellkasához tartva megöléssel fenyegetőzött. A visszatérő járőr küldte el.

Ezt újabb eset követte, bement és nem volt hajlandó elhagyni a lakást. Két hét múlva megint ott várta a volt barátnőt, beszemtelenkedett és közölte: délutánig nem engedi ki. Pánikgomb, kiérkező őrök, iszkolás. Egy hónap múlva ismét ott volt, s amikor épp nem a lakásában bántotta vagy rémítette őt halálra, akkor állandóan telefonált. Két hét alatt 240-szer hívta fel, néha pedig csak csengetett, kopogtatott, egy perc nyugalmat sem hagyva a szerencsétlen exnek.

Az ügyészség öt bűncselekménnyel vádolja: folytatólagosan elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével, folytatólagosan elkövetett könnyű testi sértés vétségével, éjjel elkövetett magánlaksértés bűntettével, személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétségével és háborgatással elkövetett zaklatás vétségével. Vele szemben négy és fél év szabadságvesztés is kiszabható – közölte az ügyészség.

A szóvivőtől egyébként úgy tudjuk: a férfi mindent beismert.