„Az Év Egyetemi Sportolója” díjat kapott a győri egyetem világbajnok galántai hallgatója

A hatszoros világ- és Európa-bajnok, négyszeres világcsúcstartó Bukor Ádám a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának másodéves szociálpedagógia szakos hallgatója. A búvárúszó az idei, tomszki vb-n arany- és bronzérmet szerzett sportágában, ezzel kvalifikálta magát a jövő évi Világjátékokra. A felkészülés mellett a klasszikus úszással is foglalkozik, s nagy álma, hogy kijusson a 2024-es párizsi nyári olimpiára.

Felvidéki fiúként különösen büszkeség, amikor a magyar színeket képviselhetem. Legalább ekkora öröm, hogy ezt a díjat a Széchenyi István Egyetem hallgatójaként vehettem át. Győrben otthonra leltem, az egyetemen pedig olyan támogató közeg vesz körül, amely nagyban segít a kitűzött céljaim elérésében

– fogalmazott kérdésünkre Bukor Ádám. Hozzátette, tanáraira maximálisan számíthat, mindenben támogatják őt, ami nemcsak versenyzői felkészülését könnyíti meg, de hozzásegíti ahhoz is, hogy sportpályafutását követően igazán jó szakember legyen.

Bukor Ádám edzés közben. Fotó: Májer Csaba József

„Szociálpedagógiát tanulok, mert a jövőbeni munkámmal segíteni szeretnék másoknak. Nagyon érdekel a pszichológia, és a leginkább gyerekekkel foglalkoznék, amiben megerősített mindaz, amit eddigi egyetemi éveim alatt tapasztaltam. Idén a győri család- és gyermekjóléti központban töltöttem a gyakorlatomat, ami nagyon sokat adott nekem, és úgy érzem, hogy a gyerekek is megkedveltek, sokszor már vártak engem. A kapcsolat nem szakadt meg, karácsony előtt például egy különleges uszodai foglalkozással lepném meg őket, hogy szebbé tegyem számukra az ünnepet” – mondta Bukor Ádám.

A hallgató tehát tudatosan készül a jövőre, az alapszak elvégzése után mesterszakra is szeretne jelentkezni, és természetesen azt is Győrben végezné. Most azonban a sportra, a felkészülésre koncentrál, hiszen komoly kihívások állnak előtte. A versenyző gőzerővel készül a jövő évi Világjátékokra, ahol két számban is rajthoz áll. „A négyszáz és a kétszáz méteres felszíni úszásban is a dobogó legfelső fokát céloztam meg, szeretnék újabb dicsőséget szerezni Magyarországnak, Győrnek és az egyetemnek egyaránt” – fejtette ki a sportoló. Mint megjegyezte, uszonyosúszó-edzései esténként vannak, ezért délelőtt és – amikor az egyetemi elfoglaltsága mellett belefér – délután is együtt edz a klasszikus úszókkal. Természetesen ezzel is célja van, méghozzá kijutni az olimpiára, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni.

A sportoló „Az Év Egyetemi Sportolója” díjjal igazán előkelő társaság tagja lett, hiszen mellette tokiói olimpiai bajnokok (Bodonyi Dóra és Csipes Tamara – kajak négyes 500 méter, Milák Kristóf – 200 méteres pillangóúszás, Tótka Sándor – kajak egyes 200 méter) és paralimpiai bajnokok (Ekler Luca – távolugrás, Illés Fanni – 100 méteres mellúszás, Konkoly Zsófia – 100 méteres pillangóúszás, Veres Amarilla – párbajtőrvívás) is átvehették a kitüntetést.

„Nagy öröm a díj, hatalmas elismerés egyetemünknek is. Gratulálok Ádámnak, remélem a diplomáig még számos éremmel bizonyít, kollégáimnak pedig köszönöm, hogy tanulmányi előrehaladásukban is segítik élsportolóinkat” – emelte ki dr. Gyömörei Tamás, a Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontjának vezetője.

Schmidt Gábor, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, Bukor Ádám és Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a díjátadó gálán. Fotó: Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség