Ausztriában a harmadik Pfizer kevés, ha az első kettő Szputnyik

A magyar védettségi kártya érvényes-e, mint oltási igazolás Ausztriában? Mivel most már tartalmazza a szükséges adatokat, érvényes, de helyette az Osztrák Szakszervezeti Szövetség tanácsadása továbbra is inkább javasolja a kinyomtatott uniós oltási igazolást. A QR-kód ugyanis nem EU-konform, így a nemzetközi igazolás ellenőrző app-ek beolvasva érvénytelennek mutatják a kártyát akkor is, ha egyébként érvényes.