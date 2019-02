Sokan fektetnek be veszélyes  vállalati kötvényekbe

„Csehországban egyre több az olyan társaság, amely vállalati kötvényeket bocsátott ki, időközben azonban csődöt jelentett. Akik ezekbe fektettek, búcsút inthetnek a pénzüknek” – nyilatkozta Maroš Ovčarik, a Finančný kompas pénzügyi portál elemzője. A cseh Hospodářské noviny gazdasági napilap legújabban a Zoot internetes divatbolt példáján mutatta be a vállalati kötvények veszélyeit. Ez 230 millió cseh koronányi ilyen kötvényt bocsátott ki, mára azonban gondokkal küzd, és időközben csődvédelmet kért, vagyis a cégbe fektetők már futhatnak a pénzük után. Az idnes.cz portál információi szerint több cseh cég is hasonló gondokkal küzd, és már nem kommunikálnak a kötvényeikbe fektetőkkel. „A cseh piac ugyan abban egyedi, hogy ott a kisebb cégek is bocsátottak ki vállalati kötvényeket, így náluk az ezekkel kapcsolatos problémák hamarabb jelentkeztek. Szlovákiában erre inkább a közepes és nagyobb cégek szánták rá magukat, azonban nem zárhatjuk ki, hogy idővel nálunk is hasonló problémákkal kell majd szembenéznünk” – figyelmeztet Ovčarik, aki szerint nálunk is megvannak már ennek az előjelei.

Szlovákiában a vállalati kötvényekbe eddig már több mint egymilliárd eurót fektettek.

Ovčarik szerint azonban a kevésbé tapasztalt befektetők számára ez rendkívül kockázatos szegmensnek számít. A vállalati kötvény egy cég által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely igazolja, hogy a vállalatnak hitelt nyújtottunk. A kötvények meghatározott időközönként (például félévente) fizetnek kamatot, és lejáratkor egy összegben fizetik vissza a tőkét – vagyis az eredetileg „kölcsönadott” összeget –, de ettől eltérő esetek is léteznek. A vállalati kötvény mindig nagyobb kockázatot hordoz magában, mint az állampapír, ezért magasabb hozamot is ígér. A kötvénykibocsátás azon cégeknek lehet jó megoldás, amelyeknek a bankok már nem kölcsönöznek, így más módon kénytelenek pénzhez jutni.

Jaroslav Ilek, az expertnafinancie.sk pénzügyi portál elemzőjeként már korábban figyelmeztetett arra, hogy a szlovákiai piacon több olyan cég is kínál vállalati kötvényeket, amely semmilyen tevékenységet nem folytat, csak a lehető legnagyobb hozammal próbál meg minél több ügyféltől kicsalni lehetőleg minél nagyobb összeget.

Az ajánlatok között 7–8 százalékos hozamot biztosítók is vannak, miközben több ilyen cég szinte egész biztosan nem lesz képes teljesíteni a visszafizetést.

„Sokan zsákbamacskát vásárolnak, hiszen alig tudnak valamit a cégről, amelynek megveszik a kötvényeit, és csak a magas hozam csábításának engedtek” – tette hozzá Ovčarik. A Finančný kompas elemzője elismeri, hogy a szlovák piacon több minőségi vállalati kötvény is található, ezek fellelése azonban az egyszerű befektetők számára nem mindig könnyű feladat. „A pénzüket közvetlenül vállalati kötvényekbe fektetőknek tudniuk kellene, hogy a banki betétekkel szemben ezek nem védettek. Ha például egy pénzintézet csődbe megy, a betétvédelmi alapból bizonyos feltételek mellett hozzájuthatunk a pénzünkhöz, míg a céges kötvények esetében erre semmi garancia nincs. Ha a cég csődbe megy, az összes pénzünket elveszíthetjük” – nyilatkozta Martina Vráblik Solčányiová, a jegybank szóvivője.

„A kötvényeket kibocsátó cégek egy része a befektetőknek több száz oldalas, rendkívül bonyolult megfogalmazású prospektust is a rendelkezésükre bocsát, arra számítva, hogy a befektetők ezt elolvassák, mielőtt rájuk bízzák a pénzüket. A gyakorlatban ezeket azonban kevesen olvassák, így már csak akkor fogják a fejüket, amikor beüt a csőd. A vállalati kötvények szlovákiai piaca előtt még hosszú út áll ahhoz, hogy valóban biztonságos befektetési formának tekinthessük” – vallja Ovčarik. Az elemzők többsége a kisbefektetőknek inkább a befektetési alapokat javasolja, amelyek lehetővé teszik, hogy megtakarításaikat egyszerű, biztonságos és költséghatékony módon fektethessék be az értékpapírpiacon. (mi, TASR)