Októbertől drágul a sör

Pozsony | A kedvezőtlen időjárás és a kormány szociális csomagja miatt megugró munkaerőköltségek miatt hamarosan a sör is drágább lesz.

A legnagyobb gyártók már a jövő hónaptól emelnék áraikat, a kérdés már csak az, hogy mit szólnak ehhez az üzletláncok.

Az idei szárazság az árpa terméshozamára is rányomta a bélyegét, ebből csaknem 40 ezer tonnával kevesebb termett, mint tavaly, ráadásul a komló minősége is elmarad az egy évvel korábbitól. „És ha ez még nem lenne elég, a kormány szociális intézkedései miatt nőttek a munkaerőköltségek, a cégeknek többet kell fizetniük az energiaszolgáltatásért, és a csomagolóanyagok ára is megugrott” – nyilatkozta Jana Shepperd, a Szlovákiai Sörgyártók Szövetségének az elnöke.

Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy a legnagyobb gyártók már a jövő hónaptól megemelnék a dobozos és üveges sörök árát. Az elsőként a Hospodárske noviny gazdasági napilap által megszellőztetett információk szerint a pilzeni Prazdroj és a besztercebányai sörgyár is drágulást jelez. A négy nagy szlovákiai sörgyártó közül három ugyan nem szlovákiai komlót használ, a komló minőségével azonban gondok vannak Csehországban is. Cseh komlót használ például a Steiger és a Šariš. A cseheknél ugyanakkor már korábban 3,7 százalékos drágulást jeleztek, amit Szlovákia sem kerülhet el. A Prazdroj márkái, így például a Pilsner Urquell vagy a Kozel már a jövő hónap elejétől drágulhat az összes hazai üzletben. „A dobozos, üveges és műanyag flakonokban árult söreink átlagosan 1,6 százalékkal drágulnak” – ismerte el Jitka Nemečková, a Plzeňský Prazdroj Slovensko kommunikációs menedzsere.



Drágulást jelez az Urpinert gyártó besztercebányai sörgyár igazgatótanácsi elnöke, Branislav Cvik is, aki szerint azonban sok függ az üzletláncok hozzáállásától is. „Az elmúlt időszakban az üzletláncok a sörök esetében is akciós árakkal próbálták magukhoz csalogatni a vásárlókat, ezek az árak azonban hosszabb távon fenntarthatatlanok, hiszen ennek a minőség látná a kárát” – vallja Cvik.

Az üzletláncok egyelőre óvatosan nyilatkoznak. A Billa, a Coop Jednota és a Kaufland is elismeri, hogy a sörgyárak az árak növelését javasolják, részletekkel, a jelenleg is folyó tárgyalásokra hivatkozva, egyelőre nem szolgálnak. Hogy pontosan mennyivel is drágul majd a sör, az csak a tárgyalások lezárása után derül ki. Az előzetes információk szerint a kisebb hazai sörgyártók egyelőre nem terveznek áremelést. Cvik szerint ez főként azzal magyarázható, hogy a kisebb cégek gyártásának a 95 százalékát a csapolt sörök teszik ki, amelyeket a drágulás nem érint, hiszen ezeknél alacsonyabbak a gyártási költségek. (TASR, mi)