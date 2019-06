Még több vendégmunkás jöhet Szlovákiába

A szlovákiai cégeknek egyre nagyobb gondot okoz a szakképzett munkaerő hiánya, amit vendégmunkások behozatalával próbálnak megoldani, ennek azonban gátat szab a munkásszállók hiánya. Jövőre már ez sem lehet gond, az állam ugyanis ezek építésére is ad támogatást. Az ellenzék szerint inkább a bérlakásépítést támogathatná a kormány.

Pozsony | A szlovákiai cégeknek egyre nagyobb gondot okoz a szakképzett munkaerő hiánya, amit vendégmunkások behozatalával próbálnak megoldani, ennek azonban gátat szab a munkásszállók hiánya. Jövőre már ez sem lehet gond, az állam ugyanis ezek építésére is ad támogatást. Az ellenzék szerint inkább a bérlakásépítést támogathatná a kormány.

A parlament kedden fogadta el az Állami Lakásfejlesztési Alapról szóló törvény közlekedési tárca által javasolt módosítását, amely jövő januártól lép életbe. A szaktárca az ország több régiójában tapasztalt akut munkaerőhiányt szerette volna orvosolni a munkaerő mobilitásának a javításával.

Az állami támogatásnak köszönhetően a nagyobb munkáltatók munkásszállók építésére vagy vásárlására igényelhetnek pénzt, aminek köszönhetően több külföldi vendégmunkást vagy Szlovákia más régióiból érkező dolgozót vehetnek fel.

A cégek állami támogatást igényelhetnek majd a munkásszállók építéséhez szükséges műszaki háttér biztosítására, és kedvezményes hitelhez is hozzájuthatnak az Állami Lakásfejlesztési Alaptól.

Az ellenzék szerint a kormánynak nem a vendégmunkások behozatalát kellene támogatnia. „Szlovákiában akut hiány van a bérlakásokból, ami gátolja a munkaerő vándorlását az ország kevésbé fejlett régióiból azokba, amelyekben hiány mutatkozik a munkaerőből. A kormány ennek ellenére a munkásszállókra adott pénzzel közvetve inkább a külföldi vendégmunkások behozatalát támogatja” – mondta Eduard Heger, az OĽaNO parlamenti képviselője. Szerinte az Állami Lakásfejlesztési Alap rosszul beállított támogatási mechanizmusa miatt a legtöbb pénz már eddig is a társasházak hőszigetelésére ment el, miközben a bérlakásépítésre alig jutott valami. „A most elfogadott szabályok miatt a jövőben ugyanakkor az eddigieknél is kevesebb pénz jut majd a bérlakásépítésre” – tette hozzá Heger. Szerinte a szlovákiai lakásállománynak jelenleg csupán a 6 százaléka bérlakás, miközben az önkormányzatok ezek nagy részét szociális lakásként adják ki a rászorulóknak.

„Nem számíthatunk látványos javulásra az elkövetkező időszakban sem, hiszen az évente befejezett mintegy 15 ezer lakásból csupán 300 számít bérlakásnak. Így az sem csoda, hogy a dolgozó fiatalok 57 százaléka még a szüleivel él, miközben az uniós átlag e tekintetben 35 százalék körül mozog”

– mondta Heger. Peter Kremský, az OĽaNO gazdasági szakértője szerint az államnak olyan lakástámogatási szabályokat kellene bevezetnie, amelyek lehetővé tennék, hogy a bérlakások ne csak a lakosság legrászorultabb rétegeit szolgálják. „A most elfogadott jogszabállyal ugyan azt próbálják meg velünk elhitetni, hogy a bérlakásépítést támogatják, valójában azonban a munkásszállók építésére adnak majd hitelt 1 százalékos éves kamattal és 40 éves futamidővel” – állítja Kremský, aki szerint a módosítást a legerősebb piaci játékosok lobbizták ki maguknak.

A közlekedési tárca nyilatkozatban reagált az OĽaNO bírálatára. Eszerint az ellenzéki párt teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy az Állami Lakásfejlesztési Alapról szóló jogszabály módosítása épp a bérlakásépítést szeretné elősegíteni, vonzóbbá téve ezt az önkormányzatok és a magáncégek számára. Eszerint a bérlakásokra igényelhető kedvező lakás-alapi hitel a beszerzési ár 95 százalékát is elérheti, egy lakásra számítva azonban legfeljebb 96 ezer eurót. A bérlakás alapterülete pedig az eddigi 60 helyett legfeljebb 70 négyzetméter lehet. Azt azonban a közlekedési tárca is elismeri, hogy a munkásszállókkal kapcsolatos javaslatait az ország legnagyobb iparvállalatainak a képviselőivel is megvitatta, amelyek már régebben panaszkodnak a munkaerő hiányára. (TASR, mi)