Matečná szerint a földrendezés pénz kérdése

Peter Pellegrini kormányfő szerint a földterületek felaprózottsága hatalmas gondot okoz az ágazatnak. „Minden egyes hagyatéki eljárással tovább osztódik az egyébként is felaprózott földtulajdon, amire megoldást kell találnunk. Szeretnénk vitát kezdeményezni a hagyatéki eljárások módosításáról. Vannak ugyanis olyan országok, amelyek ezt már megoldották, elérve azt, hogy a földek nem osztódnak tovább az örökléssel” – mondta Pellegrini. Szerinte a kormány egy olyan elvi dokumentumot szeretne elfogadni, amellyel felgyorsíthatnák a földrendezések ügyét. „Hatalmas és korántsem olcsó feladat áll előttünk” – ismerte el a kormányfő, aki szerint olyan megoldást szeretnének találni, hogy a most elfogadott elvek a következő kormányokat is kötelezzék, mert egy ciklus alatt ezt nem lehet véghezvinni. A részletekről egyelőre nem nyilatkoztak. „Csak az állami költségvetésben elkülönített összegtől függ, hogy a földrendezésre milyen gyorsan kerül sor” – tette hozzá Gabriela Matečná tárcavezető. A gazdák szerint jelenleg ez a mezőgazdaság egyik legsúlyosabb problémája. „A parcellák száma milliósra tehető, ugyanúgy a tulajdonosoké és a társtulajdonosoké is, földrendezés nélkül pedig elképzelhetetlen az előrelépés” – mondta lapunknak Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke, akiszerint a földrendezést eddig az ország területének csupán a 12%-án oldották meg. A Földrendezési Kamara arra is felhívta a figyelmet, hogy ha továbbra is ilyen ütemben zajlik a szlovákiai földrendezés, a folyamat akár száz évig is elhúzódhat.

Gabriela Matečná szerint a földrendezéssel kapcsolatos intézkedéscsomagot a szaktárca nagyjából két hónapon belül szeretné kidolgozni.