Már kérvényezhető az idei közvetlen agrártámogatás

A tavaly bevezetett elektronikus igénylés bevált: a gazdálkodásra szánt földterület 99,66 százalékának a támogatási igénylését fedték az ilyen módon benyújtott kérvények. „Az új rendszer leegyszerűsíti a gazdák számára a támogatások kérelmezését, és segíti őket a hiányosságok kiküszöbölésében. Arra kérjük a gazdálkodókat, hogy a kérvények benyújtását ne hagyják az utolsó pillanatra” – figyelmeztet Michal Feik, a földművelésügyi minisztérium szóvivője.

Szlovákia az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) a programjából évente több száz millió eurós támogatáshoz jut.

„Ez a szlovákiai gazdáknak – akik mintegy 1,9 millió hektárnyi földterületet művelnek meg – hatalmas támogatást jelent. Hogy az agrártermelők hozzájuthassanak ezekhez az anyagi eszközökhöz, évente egységes támogatási kérelmet kell benyújtaniuk” – mondta Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter. A gazdák kérvényezhetik a támogatást az Agrárkifizető Ügynökségnél (PPA) terület alapú gazdálkodásra, amely a klíma- és a természeti környezet védelmére összpontosít, kérhetik a fiatal gazdák, a környezetkímélő gazdálkodást folytatók, a kedvezőtlen termesztési feltételek közepette termelők, és igényelhető a NATURA 2000 rendszer keretében is.

A szaktárca az elmúlt évben szinte valamennyi földterület jegyzését digitalizálta. „Egész konkrétan az 1,9 millió hektárnak a 99,66 százalékáról van szó, s ezzel nem csupán az egész rendszer hatékonyságához járultunk hozzá, hanem az ellenőrzési folyamat hatékonyabbá tételéhez is” – erősítette meg Matečná.

A támogatással kapcsolatos egységes kérvények benyújtásának a határideje 2019. május 15.

A GSAA elektronikus rendszer a gazdák számára is leegyszerűsíti a kérvények benyújtását. Miután a használó bejelentkezett a rendszerbe, az részletesen, parcellákra lebontva kimutatja az általa a múlt évben használt földterületeket. A rendszer olyan funkciót is tartalmaz, amely jelzi az előzetes ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat, és ennek köszönhetően a gazdák saját maguk kiküszöbölhetik azokat. A GSAA kimutatja a gazdának a szomszédos földterülethatárokat is. A rendszer további előnye, hogy szükség esetén bejelöli a változásokat a földterületek használatában.

A földművelésügyi minisztérium arra is figyelmeztet, hogy a területhasználat kiterjedésével kapcsolatos kérvényt a GSAA online formán kívül az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) illetékes regionális hivatalaiba papírformában is be kell nyújtani. A részletekről az Agrárkifizető Ügynökség honlapján (www.apa.sk) tájékozódhatnak.