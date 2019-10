Ipari robotok miatt szűnhet meg  minden harmadik szlovákiai állás

Szlovákiában már most is jóval gyorsabb ütemben nő az ipari robotok száma, mint például a nagyjából hasonló fejlettségi szinten levő Csehországban. A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) legfrissebb adatai szerint Szlovákiában 10 ezer ipari alkalmazottra 151 robot jut, míg Csehországban csupán 119. Csak összehasonlításképpen: a globális átlag 85, az európai pedig 106 körül mozog, de 10 ezer ipari állásra az Egyesült Államokban is csupán 91 robot jut. Szlovákia e tekintetben így jóval az átlag felett teljesít.

„Szlovákia a robotizáció által leginkább sújtott országok közé tartozhat, mivel az iparban rengeteg olyan állás van, amely nem igényel nagyobb végzettséget és szakmai gyakorlatot, és amelyeket emiatt hamarosan robotokkal pótolhatnak”

– nyilatkozta Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Szerinte azonban nem csupán a nagy iparvállalatok futószalagjai mellett dolgozók aggódhatnak majd a jövőjükért, veszélyben van például a telefonos ügyfélközpontok alkalmazottainak és az üzletek kasszáinál dolgozóknak az állása is. Hogy Szlovákiában valóban nagy a veszély, azt a világ legfejlettebb országait tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) elemzése is alátámasztja. Eszerint az OECD 35 vizsgált tagországában az elkövetkező években az állásoknak átlagosan a 14 százaléka kerülhet veszélybe a robotok térnyerése miatt. Szlovákiában ugyanakkor ez az arány elérheti a 34 százalékot, vagyis gyakorlatilag minden harmadik állást a megszűnés veszélye fenyeget.

És ez még csak a kezdet, Buchláková szerint ugyanis az elkövetkező időszakban az eddigieknél is gyorsabban nő majd a robotok száma. A Nemzetközi Robotikai Szövetség adatai szerint az elmúlt hat évben a robotok globális gyártása és értékesítése 114 százalékkal nőtt, és az elkövetkező években is minimum 14 százalékos éves növekedés várható. Évente így nagyjából 600 ezer új robot jelenik majd meg a termelésben, míg az ezredforduló táján ez nagyjából 80 ezer körül mozgott.

Szlovákia számára külön veszélyt jelent, hogy iparának a gerincét az autóipar adja, emberek tízezreinek biztosítva megélhetést. Ugyanakkor épp az autóipar az az ágazat, amelyben a leggyorsabb a robotok térnyerése.

A világszerte értékesített robotok harmadát tavaly az autóipar nyelte el. „Az ok egyszerű: az autógyártás egyre bonyolultabb folyamat, amely így egyre inkább automatizált, vagyis a robotok elterjedése csak idő kérdése volt. Ráadásul az elektromos autók terjedésével ez a folyamat még nagyobb sebességre kapcsol” – vallja Buchláková. (mi)