Ingyenes adatcsomagot adnak a szlovákiai mobilszolgáltatók

A nyári hónapokban elsősorban az ingyenes adatcsomagok dominálnak a szlovákiai mobilszolgáltatók ajánlatai között, így most bemutatjuk, hogy az Orange, a Telekom, az O2 és a 4ka ügyfelei milyen feltételek mellett szerezhetnek extra adatot. Sőt, most egy roamingcsomag is megjelent, ami még kedvezőbb internetezést kínál, akár az USA-ban is!

A nyári hónapokban elsősorban az ingyenes adatcsomagok dominálnak a szlovákiai mobilszolgáltatók ajánlatai között, így most bemutatjuk, hogy az Orange, a Telekom, az O2 és a 4ka ügyfelei milyen feltételek mellett szerezhetnek extra adatot. Sőt, most egy roamingcsomag is megjelent, ami még kedvezőbb internetezést kínál, akár az USA-ban is!

Orange

Ingyen adatkeretet ad az Orange az ügyfeleinek. Az akciót a Pohoda Fesztivál ihlette (itt az egyik fő támogató az Orange). A fesztiválcsomagot, amelyben 5 GB-nyi adatkeret van, mindenki megkaphatja, aki ellátogat valamelyik nyári fesztiválra. Az ingyenes csomagról a szolgáltató egy SMS-ben értesíti az ügyfeleket. Ha pedig még ennél is több adatkeretre van szüksége a fesztiválozóknak, akkor egy újabb akció is érvényben van: aki legalább egy órára megszabadul a telefonjától a Pohoda Fesztiválon (leadja azt megőrzésre egy Orange pultnál), akkor az további5GB- nyikeretetkapajándékba.Így akár 10 GB-tal is nőhet az adatkeret.

Telekom

A Telekom is két újdonságot mutatott be, az egyik szintén egy nyári adatcsomag, a másik pedig a roamingcsomagok jelentős feljavítása. Az ingyenes nyári adatkeretet minden, előfizetést használó ügyfél megkapja, az aktivációt a Telekom appban lehet elvégezni. Minél nagyobb a havi díjas csomagunk, annál több adatot kapunk. Például a mostanában legnépszerűbb Ano L csomaghoz 10 GB-nyi adat jár. De nem csak ez az egy újdonság van a Telekom nyári kínálatában, a másik, talán még ennél is kedvezőbb a roamingcsomag frissítése. A Travel & Surf csomagok, az átalakítás után elsősorban az unión kívüli országokban kínálnak nagyobb adatkeretet, amely a legnagyobban már 1 GB, melynek ára az első zónában 12 euró. A Telekom ügyfelei tehát 12 euróért számos népszerű turisztikai célállomáson használhatják a mobilinternetet, köztük van az USA, Kanada, Peru, Ausztrália, Szerbia, Törökország és Mexikó is.

O2

Az O2 is nyári adatcsomagot kínál az ügyfeleknek – az összesnek. Ehhez nem kell mást tenni, mint letölteni a Moje O2 alkalmazást, és az appon belül aktiválni az ingyenes nyári adatcsomagot. A csomagban 5 GB-nyi adatkeret van, és azok is igényelhetik, akik már korábban telepítették az alkalmazást. Az akcióban kínált keretet szeptember 15-ig lehet igényelni.

4ka

A 4ka mobilszolgáltató sem maradt ki az ingyenes adatokból, az ügyfelek itt gyakorlatilag korlátlan csomagot kapnak (300 GB-ban maximalizálva), ha előfizetnek valamelyik Sloboda tarifacsomara (ennek ára 8–12 euró között mozog), és beállítják az automatikus megújítás funkciót az alkalmazásban (egy bankkártyát csatolva hozzá). Az ingyenes adatokat két hónapig lehet használni, legkésőbb szeptember végéig. Az ingyenes adatkeret nemcsak a 4ka hálózatában, de az Orange 2G/3G-hálózatában is felhasználható, ugyanakkor roamingra nem.