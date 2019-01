Így „spórolnak” a vasútnál

Több százezer eurós kárt okozott az államnak az ellenzék szerint a Szlovák Vasutak azzal, hogy a piaci árnál jóval többet fizetett egy Pozsonyhoz közeli telekért. Az ügyet már a közlekedési tárca is vizsgálja.

„A Szlovák Vasutak (ŽSR) egy a Pozsony és Dévényújfalu közötti pályaszakasz mellett fekvő 13 ezer négyzetméteres telekért áfa nélkül 1,21 millió eurót (áfával 1,45 millió euró) fizetett a Flavio Kft.-nek. Az általunk kidolgoztatott független értékbecslés szerint azonban az említett telek valós piaci ára 573 ezer euró körül mozoghat, vagyis az államnak 636,5 ezer eurós kárt okoztak. Ezért valakinek vállalnia kell a felelősséget” – jelentette be kedden Ján Marosz, az OĽaNO parlamenti képviselője, az ellenzéki párt közlekedésért felelős árnyékminisztere, aki szerint a vasútnak erre a telekre ráadásul nem is volt szüksége. A párt az ügyben már feljelentést tett. „Minden jel arra utal, hogy ez egy jól megszervezett üzlet volt, miközben a szálak közvetve Peter Kažimír pénzügyminiszterhez vezetnek” – tette hozzá Marosz.

Az ügyben időközben már a közlekedési tárca is megtette a szükséges lépéseket. Karolína Ducká, a minisztérium szóvivője szerint ők is kidolgoztattak egy értékbecslést, amely szerint az említett telek értéke 850 ezer euró körül mozog, ami szintén jóval elmarad a ŽSR által fizetett összegtől. „A minisztérium már vizsgálja, hogyan születhetett három ilyen különböző értékbecslés, és azt is, hogyan védhetnénk meg ez ügyben az állam érdekeit” – tette hozzá Ducká. (TASR, mi)