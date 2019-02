Hiányzik az üzletekből a drága cigaretta

Az uniós adószabályok miatt a dohányzók e hónaptól nem csupán drágábban juthatnak hozzá a cigarettához, hanem egyes márkák átmenetileg hiányoznak is az üzletekből.

Pozsony | Az uniós adószabályok miatt a dohányzók e hónaptól nem csupán drágábban juthatnak hozzá a cigarettához, hanem egyes márkák átmenetileg hiányoznak is az üzletekből.

Az uniós szabályok alapján az állam fokozatosan növeli a dohány jövedéki adóját.

E hónap elejétől egy doboz cigaretta emiatt átlagosan 10–20 centtel drágult.

Ennél is nagyobb probléma azonban, hogy a kereskedőknek e hónap végéig túl kell adniuk a régi zárjeggyel ellátott készleteiken. Ivan Kubányi, az Imperial Tobacco Slovakia külkapcsolati menedzsere szerint a régi zárjeggyel ellátott cigaretta árusítása márciustól illegális lesz. Az átmeneti időszakban az üzletek a kiárusításra összpontosítanak, ami a készleteken is meglátszik. „A jövedéki adó változása miatt egyes márkákból hiány alakult ki” – erősítette meg Kvetoslava Kirchnerová, a Billa szóvivője. A Hospodárske noviny felmérése szerint hasonló a helyzet a Kauflandnál és a Ternónál is. Az adóemelésekkel az EU a dohányzásról szeretné leszoktatni a lakosságot, a hatás azonban egyelőre kérdéses, hiszen a Nielsen piackutató szerint Szlovákiában a fogyasztók csak tavaly 74 millió euróval nagyobb összeget költöttek cigarettára, mint egy évvel korábban, és a szakemberek az idei évre újabb növekedést jeleznek. (mi, TASR)