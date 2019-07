Ezek lesznek a legkeresettebb hiányszakmák a szlovák munkapiacon

A gazdaság felpörgésének köszönhetően az elmúlt időszakban rengeteg olyan új munkahely jött létre az országban, amit a cégek képtelenek gyorsan betölteni, mert az állástalanok táborában már nem találnak elegendő szakképzett munkaerőt. Mindezt figyelembe véve, nem csoda, hogy a munkaügyi hivatalok legfrissebb adatai szerint az elmúlt hónapban 93 ezer szabad munkahely közül válogathattak az állást keresők. Látványosabb trendfordulóra az elkövetkező időszakban sem számíthatunk, a Trexima szerint ugyanis az iskolákból kikerülő végzős diákok a cégek munkaerő iránti keresletének csupán az 56 százalékát lesznek képesek kielégíteni. Tény, hogy a legtöbb felmérés szerint a főiskolát, egyetemet végzettek jóval gyorsabban képesek munkát találni, mint az alacsonyabb végzettségűek, a Trexima felmérése szerint azonban az elkövetkező időszakban ez utóbbiaknak sem lesz okuk a panaszra. Az új állások 69 százalékánál a munkáltatók megelégszenek a középfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel.

Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy milyen középiskolát végeztünk.

„A szakképzett munkaerőből a gépiparban mutatkozik a legnagyobb hiány, ebben az ágazatban a végzős diákok a munkáltatók igényeinek csupán a 28 százalékát képesek kielégíteni”

– nyilatkozta lapunknak Mihály Géza, a Trexima vezérigazgatója. A gépipari cégek álláskínálatának több mint a negyedét az összeszerelő műhelyek alkalmazottai teszik ki, nagy a kereslet azonban a gépészek, hegesztők, esztergályosok és CNC-gépkezelők iránt is. Jelentős különbségek vannak regionális lebontásban is. Az említett gépipari szakmunkások iránt az országi nyugati részén, elsősorban Nyitra, Nagyszombat és Trencsén megyében mutatkozik a legnagyobb kereslet, a keleti országrészben pedig Eperjes megye említhető. A középfokú végzettséget megkövetelő szakmák közül egyébként hiány lesz az eladókból, az adminisztratív-gazdasági, kereskedelmi, postai és logisztikai alkalmazottakból is.

A főiskolai végzettséget igénylő hiányszakmák között továbbra is az IT-ágazat dominál. Elsősorban programozókból, IT-tanácsadókból, IT-tesztelőkből, szoftvertervezőkből, hálózati szakemberekből, rendszergazdákból lesz kevesebb a szükségesnél. Aki így biztos és jól fizetett állásra vágyik, annak ilyen egyetemi szakokra kellene jelentkeznie. A Trexima felmérése szerint a bruttó havi átlagbér az idei első negyedévben ebben a szegmensben elérte a 2111 eurót, miközben az elkövetkező időszakban a keresetek további növekedésére lehet számítani.

Akik a hiányszakmákról bővebben szeretnének tájékozódni, azoknak érdemes felkeresniük a munkaügyi tárca által működtetett és a Trexima segítségével létrehozott www.trendyprace.sk portált, amely a „Szlovákiai munkapiaci prognózis II.” nemzeti projekt része. A portálnak köszönhetően bárki felmérheti, hogy egy-egy szakmával, középiskolai érettségivel, főiskolai, egyetemi diplomával milyen esélyei vannak a munkapiaci érvényesülésre. Aktuális, átfogó és objektív információkat találunk rajta azonban az oktatási szakokról, szakmákról, a várható fizetésekről és a munkapiaci trendekről is. (mi)