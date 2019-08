Elmaradt a földrengés a szlovák ingatlanpiacon

A jegybank ugyan szigorított a hitelhez jutás feltételein, a lakáspiacot ez azonban még nem rengette meg. Az idei második negyedévben is folytatódott a lakásárak növekedése, még ha ez már nem is volt olyan markáns, mint korábban.

Hogy a jegybanki szigorítások eddig nem vetették vissza az ingatlanpiac növekedését, azt a Nehnuteľnosti.sk ingatlanpiaci portál elemzői legfrissebb felmérésükben azzal magyarázzák, hogy a szigorításokat fokozatosan vezették be, a piaci szereplőknek így volt idejük a felkészülésre.

„A második negyedévben a kétszobás pozsonyi lakások ára 3,3, a háromszobásaké 2,6 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. Visszafogottabban nőtt a kassai lakások ára is, a város egyes kerületei között azonban látványos eltérések vannak”

– áll a most közzétett elemzésben. Eszerint a nagyobb városokban az elkövetkező időszakban is nagy lesz az érdeklődés az új építésű lakások iránt, az árak így tovább nőhetnek. A Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentése szerint az elmúlt időszakban ugyan megugrott az új építésű lakások kínálata a szlovák piacon, a kereslet azonban még így is meghaladja a kínálatot. Az Európai Központi Bank a múlt héten ráadásul bejelentette, hogy az alapkamatot minimum a jövő év közepéig nem kívánja növelni, a hitelek iránt érdeklődők így az elkövetkező hónapokban is olcsón juthatnak kölcsönhöz.

Az ingatlanpiacon a Nehnuteľnosti.sk elemzői szerint nem hoz látványosabb visszaesést a nyári szabadságok időszaka sem. Amire oda kellene figyelniük a piaci szereplőknek, az a gazdaság várható alakulása: ha sikerül tovább növelni a foglalkoztatottságot és a fizetéseket, nem kell tartani látványosabb ingatlanpiaci visszaeséstől, vagyis akik ingatlant szeretnének eladni, azoknak ezt nem kell elsietniük. (TASR, mi)