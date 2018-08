Egekbe szökhet az üzemanyagok ára

Pozsony/Washington | Hamarosan az üzemanyagok újabb drágulására kell felkészülnünk. Az Iránnal szembeni szankciók hatására ugyanis akár 90 dollár fölé is emelkedhet a kőolaj hordónkénti (159 liter) ára. Egyes elemzők azonban azt sem zárják ki, hogy akár 115 dollárig is emelkedhet az olajár.

„Az utolsó negyedévben valós esély van a 80 dollár körüli olajárra, ami az év végén 90 dollárnál is magasabb lehet. Mindez attól függ, hogy mely országok csatlakoznak az Irán (a világ ötödik legnagyobb olajexportőre) elleni szankciókhoz, és hogy a perzsa állam milyen válaszlépéseket tesz” – nyilatkozta Amrita Sen, az Energy Aspects vezető olajügyi elemzője a CNBC-nek. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint ugyanakkor az Egyesült Államok teljes mértékben érvényesíttetni fogja az Irán elleni szankciókat.

A Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent kőolaj hordónkénti ára a napokban 67 és 70 dollár között mozgott, 80 dollárnál 2014 óta nem volt magasabb az árfolyama. Az év elejétől kezdve ugyan az árfolyam ismét emelkedett, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) a tagországai azonban júliusban megegyeztek, hogy alacsonyan tartják az olajárat, és fokozzák a termelést Szaúd-Arábiában és a térség más országaiban. Ennek a tervnek keresztbe tehetnek az Irán ellen bevezetett szankciók. A büntető intézkedések első csomagja hétfőn lépett érvénybe, ez egyelőre nem érinti az energiaipart. Az energiahordozókra csak november 9-én lép életbe az embargó, ekkor ugorhat meg igazán a kőolaj árfolyama. Ha az USA és néhány szövetségese beszünteti az iráni olaj vásárlását, azzal már önmagában mintegy 1–1,5 millió hordóval csökkenne a világpiaci kínálat. Ennél is súlyosabb lehet a helyzet, ha Haszan Róháni iráni elnök beváltja a fenyegetését, és Irán valóban lezárja a Hormuzi-szorost a külföldi tankhajók előtt, hogy ha Irán nem exportálhat olajat, akkor a Perzsa-öböl más országainak se lehessen – igaz, ezt a fenyegetést már a legutóbbi szankciók idején is bevetették, de végül nem váltották be.

A legutóbbi Irán elleni szankciók idején mintegy 2,4 millió hordónyi iráni olajat vontak ki a piacról, ez alatt az idő alatt, 2008-ban a 150 dollárt is megközelítette az olajár. A kieső kínálat most várhatóan kevesebb lesz, bár még sok múlik azon, milyen válaszlépéseket hirdet Irán. A Morgan Stanley számít a legnagyobb termeléskiesésre, szerinte az iráni export 2,7 milliárddal csökkenhet. A Merrill Lynch szerint egymillió hordó kiesése 17 dollárral növelheti az olaj árfolyamát – ez alapján, ha a Morgan Stanley becslései igazak, 115 dollárig is emelkedhet az olajár. (TASR, MTI)