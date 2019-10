Diákhitel: nőtt a felvehető összeg

Noha a közoktatás ingyenes, manapság drága mulatság a továbbtanulás. Az alapiskola kötelező, és rendszerint a középiskolát is elvégzik a fiatalok, főleg ha a lakhelyük közelében járnak iskolába. A főiskola azonban sokak számára már luxusnak számít. Hivatalosan tandíjat csak a levelező tagozaton kérnek, ám különböző illetékek formájában a nappali tagozatosoktól is nem kis összeget szednek be. Mivel a felsőoktatási intézmény általában messze van a lakóhelytől, rendszerint nem lehet naponta bejárni, úgyhogy szállást kell intézni. Számolni kell étkezési, utazási költséggel, a taneszközök sem olcsók, valamint a diákélet is pénzbe kerül. Ezt nem mindenki engedheti meg magának, és sokan pénzszűke miatt nem tanulhatnak egyetemen.

Ideális esetben a fiatalok számíthatnak a családjuk támogatására. A rossz anyagi háttérrel rendelkezők szociális ösztöndíjat intézhetnek, vagy a tanulmányaik mellett alkalmi munkát vállalhatnak. Sokan a diákhitelt választják. Felvehető kereskedelmi bankoktól is, ám a legelőnyösebb kölcsönt az állam nyújtja.



Kereskedelmi bankok



A diákhitel hasonlítható a fogyasztási kölcsönökhöz, miközben sok tekintetben előnyösebb. „Például a diákhitelt csak a tanulmányok befejezése után, vagy csak akkor kell elkezdeni törleszteni, miután az ügyfél rendszeres havi jövedelemre tesz szert. A diákhitelt gyakran kedvezőbb kamatlábbal kínálják, mint a hagyományos fogyasztási kölcsönöket. Ezen kívül az egyszerű kölcsön esetében feltétel lehet, hogy az ügyfélnek folyószámlát kell nyitnia, kölcsönbiztosítást kell kötnie, a számlára rendszeresen át kell utalnia bizonyos összeget. A diákhitel e nélkül a megkötések nélkül is kedvezőbb” – részletezte Iveta Hudáková, a Finančný kompas pénzügyi tanácsadó portál szakértője. Szabad felhasználású hitelről van szó, vagyis senki sem firtatja, hogy tandíjra, kollégiumra, könyvekre, útiköltségre, nyelvtanfolyamra vagy éppenséggel tanulmányi utakra költik-e.

A diákoknak 650–10 000 euró közötti összeget és 1–8 év közötti futamidőt szoktak jóváhagyni. Jelenleg a legalacsonyabb kamatlábat, vagyis 5,5%-ot a Postabank kínálja, máshol a kamat a 10%-ot is elérheti.

TUDNIVALÓK A diákhitel előnyei



1. A főiskolai tanulmányok alatt a hitel nem kamatozik, nem is kell törleszteni.

2. A számlavezetésért és az elektronikus formában elkészített számlakivonatért nem kell illetéket fizetni.

3. Anyasági és gyermekgondozási szabadság alatt legfeljebb 5 éves törlesztési haladékot lehet intézni.

4. A tanulmányok befejezése után törlesztési haladék intézhető, ha az adós munkanélküli és szerepel az álláskeresők jegyzékében. 5. A hitel kamatlába nagyon alacsony – 3%.

6. A Művelődéstámogató Alap (FNPV) minden ügyfelét biztosítja súlyos baleset vagy halál esetére, ami azt jelenti, hogy ha ilyesmi előfordul, az ügyfél helyett a biztosításból törlesztik a kölcsönt. Az igénylőt és családját mentesítik a törlesztés alól. 7. A hitelt csak a felsőfokú tanulmányok befejezése után, legkésőbb 10 éven belül kell elkezdeni törleszteni.

8. A diákhitelt a tanulmányok egész ideje alatt fel lehet venni.



Törlesztés



A törlesztést csak az iskola befejezése után kell elkezdeni, és mindenki eldöntheti, milyen futamidőt választ. Ha valaki például 6 évig tanul, és minden évben felvesz 1000 euró hitelt, az összeadódik, és a tanulmányai befejezése után összesen 6 ezer eurós adóssága lesz. A havi törlesztési díj attól függ majd, milyen futamidőt választott, milyen volt az évközi infláció, és az adott évben milyen kamattal hagyták jóvá a hitelt. A pénzt leghamarabb 5, legkésőbb 10 éven belül kell visszaadni, de indokolt esetben lehet halasztást kérni.



Előtörlesztés



Az iskola befejezése után az adós köteles a szerződésben foglalt havi törlesztési díjat mindig a hónap 25. napjáig az FNPV számlájára átutalni, de van lehetőség arra is, hogy egyszerre egy nagyobb összeget előre befizessen, sőt akár az egész tartozását a meghatározott futamidő lejárta előtt egy összegben visszaadhatja. Előtörlesztés esetén a havi törlesztési díj 2%-ának megfelelő előtörlesztési illetéket számláznak – kivéve júliust. Ugyanis évente egyszer – júliusban – az adósnak jogában áll egyszerre egy nagyobb összeggel előre törleszteni, és ebben a hónapban ezért nem kell külön illetéket fizetni.

Feltételek



A diákhitel alapfeltétele, hogy az igénylőnek 18–26 év közötti nappali tagozatos hallgatónak kell lennie. A bankban fel kell mutatni a személyi igazolványt és még egy, személyazonosításra alkalmas okmányt, valamint egy iskolalátogatási igazolást.

A bank elbírálja a kérelmet, automatikusan nem hagyják jóvá mindenkinek. Olykor nem kell dokumentálni a havi bevételeket, bizonyos esetekben viszont legalább egy, rendszeres bevétellel rendelkező kezest is kérhetnek, ez általában a szülő szokott lenni. A konkrét feltételek az egyes bankoknál különbözhetnek.

A diákhitel legnagyobb előnye, hogy nagyon kicsi vagy egyáltalán nincs kezelési költség, hosszú ideig lehet törleszteni, és viszonylag alacsony a kamatláb. Egész évben bármikor igényelhető.

Ügyintézés lépésről lépésre Diákhitelt intézni manapság viszonylag egyszerű dolog. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb teendőket.

1. A www.fnpv.sk weboldalról letölthető a szükséges nyomtatvány. A kitöltött kérvénnyel el kell menni az adott felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályára, ahol igazolják, lepecsételik a nyomtatvány 3. részében feltüntetett adatokat.

2. A kitöltött kérvényhez csatolni kell a kért mellékleteket (lásd a nyomtatvány magyarázatában levő utasításokat; szükség lehet igazolásra arról, hogy az igénylő szociális ösztöndíjat kap; elsőéves hallgató esetében kell az érettségi bizonyítvány fénymásolata; igazolást kell felmutatni, ha az igénylőnek már vannak gyerekei, illetve ha maga is sokgyermekes családból származik stb.).

3. A kérvényt a mellékletekkel együtt – postai úton vagy személyesen – október 31-éig a következő címre kell eljuttatni: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 1103 Bratislava. A borítékra rá kell írni, hogy: „Žiadosť o pôžičku – študent”.

4. A kérvények megvizsgálása után az FNPV tanácsa megvitatja, azaz jóváhagyja vagy elutasítja a kérelmeket – ez legkésőbb a kérvény benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül, december végéig megtörténik. Az alap honlapján közzéteszik ajóváhagyottkérelmeklistáját,amely tartalmazza az igénylők nevét, a kért kölcsön nagyságát és a futamidőt.

5. A sikeres pályázónak két példányban postázzák a szerződés javaslatát, egyet 30 napon belül aláírva vissza kell küldeni – ellenkező esetben a szerződést érvénytelennek minősítik.

Állami kölcsön



Míg a kereskedelmi bankok 8–10 százalékos kamattal hiteleznek, az állami Művelődéstámogató Alap (FNPV) jóval kedvezőbb feltételek mellett, különösebb bürokrácia és magas illetékek nélkül kölcsönöz a diákoknak.

Nem kötött felhasználású hitelről van szó, külföldiek és a külföldi iskolák diákjai is igényelhetik. A kamatláb nem változott, maradt az előző évi szinten, azaz 3%, viszont emelték a felvehető összeg felső határát. Az első- és másodfokú főiskolai tanulmányaikat végzők legfeljebb 3500 eurót, a doktoranduszok pedig maximum 6 ezer eurót vehetnek fel.

Tavaly a limit 2500 és 5 ezer euró volt. A doktoranduszok nemcsak diákként, hanem pedagógusként is benyújthatják hiteligényüket, de csak egyik fajtára jogosultak, a kettőt nem kombinálhatják a későbbiek folyamán sem. Állami hitel esetében egy kezesre mindenképpen szükség van.

A diákoknak a legelőnyösebb hitelt kétségkívül az állam nyújtja, a kereskedelmi bankokkal szemben azonban van egy óriási hátránya: csak az akadémiai év elején, ősszel lehet elintézni – a határidő október 31. Ezzel szemben a bankoktól bármikor lehet hitelt felvenni. Ráadásul az FNPV-nek viszonylag szűkös költségvetésből kell gazdálkodnia, ami azt jelenti, hogy nem tudják az összes beérkező kérvényt jóváhagyni – idén összesen 4,5 millió eurót különítettek el erre a célra. Ezzel szemben a kereskedelmi pénzintézetek szinte mindenkinek jóváhagyják a kölcsönt, aki teljesíti az adott feltételeket.