A vártnál lassabban nő idén a gazdaság

0,7 százalékponttal csökkentette az idei gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését a szlovák jegybank. A banktanács szerint a lassabb növekedés oka a csökkenő külföldi kereslet a szlovákiai termékek iránt és az autóipar gyengébb eredményei az unió nagy tagállamaiban. „Az eurózóna gazdasága 2018-ban lassabban nőtt a vártnál, az Európai Központi Bank lassabb növekedést vár a következő években is. Szlovákiában is hasonló folyamatok játszódnak le, a tavalyi utolsó negyedévben a gazdaság évközi szinten sokkal lassabban nőtt a vártnál” – indokolja a jegybank az előrejelzés csökkentését. A jegybank figyelembe vette azt is, hogy a hazai autógyártás kapacitása lassabban, más ütemben nő a vártnál. „Enyhébb lesz a háztartási fogyasztás növekedése is, ez azonban továbbra is stabilan hozzájárul a gazdaság növekedéséhez” – állítja a jegybank. Csökken a magánbefektetések magas növekedése is, ezt azonban a jegybank szerint kompenzálja majd a közszféra befektetéseinek növekedése, elsősorban az uniós alapokból érkező támogatásokra számít az NBS. A nemzeti bank szerint most úgy látszik, hogy a gazdasági növekedés tavaly érte el a csúcsot, és már idén lassulni kezd. Az idei 3,5 százalékos bővülés után 2020-ban 3,4%-ot, 2021-ben pedig 2,8 százalékot vár. A januári előrejelzéshez képest a 2020-as növekedési kilátásokat 0,5 százalékponttal, a 2021-eset pedig 0,2 százalékponttal csökkentette a jegybank.

Ugyanakkor az NBS szerint még a most jósolt növekedés miatt sem kell majd szégyenkeznie Szlovákiának. „Folytatódik az új munkahelyek keletkezése, vagyis tovább csökkenhet a munkanélküliség – állítja a banktanács. – Az aktuális előrejelzés szerint viszonylag dinamikusan nőnek majd a bérek, részben a piaci hatások, részben pedig adminisztratív intézkedések hatására.” Feltételezhető, hogy az adminisztratív intézkedések közé sorolja a jegybank a minimálbér várható emelését is, ami egyes smeres politikusok szerint elérheti a 600 eurót. Az előrejelzés szerint idén az inflációtól megtisztított reálbérek 4%-kal, jövőre 3,6%kal, 2021-ben pedig 3%-kal nőnek.

Az infláció a jegybank szerint idén is stabil marad, 2,5%-os áremelkedést jósol. A GDP növekedésének kockázatai közé sorolja a jegybank a brexitet(aszigetországbairányulóévi 5 milliárd eurós kivitel akár 60%-kal is visszaeshet) és a globális gazdasági növekedés lassulását.

(TASR,webn.)