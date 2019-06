A nők jóval felelősebben bánnak a pénzzel, mint a férfiak

„A férfiaknak nagyobbak az átlagos bevételeik, mint a nőknek, így havonta nagyjából 5 százalékkal nagyobb összeget tudnak félretenni a bevételeikből az utóbbiakhoz képest. A férfiak azonban jóval gyakrabban nyúlnak hozzá a megtakarításaikhoz, az egy nőre jutó teljes megtakarítás így átlagosan 6 százalékkal nagyobb, mint a férfiak esetében” – nyilatkozta Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője a bank legfrissebb, több mint 100 ezer ügyfelének a pénzügyeit vizsgáló elemzésében. Eszerint a nők a bevételeikből átlagosan 190 eurót képesek félretenni, aminek köszönhetően átlagosan 2 ezer eurós tartalékot halmoztak fel.

„A felmérésünkből egyértelműen kiderül, hogy a nők felelősebben bánnak a pénzzel, mint a férfiak. Igazságtalanok lennénk azonban ez utóbbiakkal, ha nem említenénk meg, hogy a férfiak családfőként gyakrabban kénytelenek hozzányúlni a tartalékaikhoz, ha a család nem várt kiadásokkal szembesül”

– tette hozzá Buchláková.

A Szlovák Takarékpénztár elemzése azonban nem csupán a nők és férfiak közötti különbségekre összpontosított. A most közzétett felmérésből kiderül az is, hogy lényeges különbségek vannak az egyes korosztályok és régiók között is. A legnagyobb összeget a 35 évnél fiatalabbak teszik félre, havonta átlagosan 235 eurót. „Ebben nagy szerepe van annak, hogy az említett korosztályhoz tartozók, különösen a huszonévesek jelentős hányada még a szüleivel él egy háztartásban, ugyanakkor már dolgozik, és az így megkeresett pénzt a saját lakásának a megszerzésére teszi félre. Ebben szerepet játszhatnak a hitelfelvétellel kapcsolatos jegybanki szigorítások is, amelyek miatt a fiataloknak egyre nagyobb önrészre van szükségük, ha hitelt szeretnének felvenni” – mondta Buchláková. Ami a többi korosztályt illeti: a nyugdíjasok havonta átlagosan 110, az aktív korban levő alkalmazottak pedig 210 eurót képesek spórolni. Az egy főre jutó havi megtakarítás szempontjából Pozsony megye vezet, 319 euróval, a sereghajtó pedig Besztercebánya megye, 163 euróval.

A pénzügyi elemzők szerint mindenkinek legalább akkora tartalékokat kellene felhalmoznia, amelyek minimum 3 hónapnyi kiadások fedezésére elegendők, az ideális azonban az lenne, ha 6 hónapra elegendő tartalékkal rendelkeznénk.

„A vésztartalékok esetében arra is ügyelnünk kellene, hogy ezekhez bármikor gyorsan hozzáférhessünk”

– figyelmeztet Peter Janovíček, a Szlovák Takarékpénztár betétkezelési részlegének a vezetője. Szerinte a havi bevételeinknek legalább a tizedét kellene rendszeresen félretennünk. „Bármilyen tartalék jobb a semminél, így a rosszabb anyagi helyzetben levő családoknak is megéri havonta legalább 20–30 eurót félretenniük, hogy a nehezebb időszakok ne érjék őket teljesen felkészületlenül” – tette hozzá Buchláková. (mi)