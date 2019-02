A fogyasztók fizetik ki az üzletek különadóját

A Statisztikai Hivatal múlt héten közzétett elemzése szerint januárban 2,2 százalékkal nőtt az átlagos árszint Szlovákiában az egy évvel korábbihoz képest, miközben az élelmiszerárak már tavaly decemberhez képest is 3 százalékkal nőttek. „A januári inflációhoz számításaink szerint 0,1 százalékponttal járult hozzá az üzletláncokra kivetett különadó, ami első hallásra elenyészőnek tűnhet, abszolút összegben azonban 50 millió eurós többletkiadást jelent a háztartásoknak” – mondta Martin Vlachynský, az Iness elemzője. A két legnagyobb üzletlánc – gazdasági évének a csúszása miatt – ráadásul januárban még nem is fizetett különadót. Ezt csak márciustól kezdik el fizetni, ami Vlachynský szerint további drágulást hoz majd a jövő hónaptól. „A pénzügyminisztérium inflációval kapcsolatban kiadott kommentárja azt sugallta, hogy a különadó hatását szinte alig éreztük, ennek azonban az ellenkezője az igaz” – tette hozzá Vlachynský. Az üzletláncok forgalmára kivetett 2,5 százalékos különadót tavaly decemberben fogadta el a parlament. Az elemzők többsége már akkor figyelmeztetett, hogy az üzletláncok az adóterheket áthárítják a lakosságra. A földművelésügyi tárca 107 millió eurós bevételre számít az új adóból, amit a mezőgazdaság és az élelmiszeripar támogatására szeretne felhasználni. Vlachynský ezzel kapcsolatban azonban arra is figyelmeztet, hogy az ehhez szükséges speciális pénzügyi alapot még mindig nem hozták létre, a befolyt adó így az államkasszába vándorol. (TASR, mi)