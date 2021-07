Erről ír a csütörtöki Új Szó

Belföld:

A csütörtöki Új Szóból megtudják, hogy már a legnagyobb koalíciós párt, az OĽaNO néhány parlamenti képviselője is támogatja a kormánynak a Minority SafePack kisebbségvédelmi csomag elleni fellépését. Utánajtunk annak is, miért gondolja az egészségügyi minisztérium, hogy már megérkezett az országba a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Elolvashatják azt is, mennyivel drágult az éptőanyag vagy az élelmiszer.

Régió:

Megvalósulhat a Schoeller padja projekt Léván

Hosszú távon gazdaságos lesz a hulladékgazdálkodás Párkányban

Kultúra:

A kassai Thália Színházban az egész 2020/21-es évad átkerült a következő szezonba, az első premiert szeptember 6-ra időzítették

Sport:

Magyar olimpiai éremeső a szerdai versenynapon Tokióban

Mire számítanak a DAC-nál a Partizan elleni visszavágó előtt?

A Fradi készülhet a Slavia ellen a BL-ben