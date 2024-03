EP-választás: bemutatta jelöltlistáját az SaS

A listán Jana Bittó Cigániková parlamenti képviselő következik, majd Karol Galek és Ján Oravec volt gazdasági államtitkárok. A hetedik Simona Čerevková, majd Slavomíra Henčeková, Juraj Krúpa, Miroslav Žiak, Katarína Surmíková Tatranská, Jana Somorovská, Ľudovít Paulis, Ladislav Kuna és Radka Wagingerová következik.

Sulík leszögezte, szakmai szempontból nagyon erős listát és összeszokott csapatot állítottak össze. „Szakmailag sokkal szélesebb területeket fedünk le, mint korábban. Ebből is látni, hogy az EU sokkal nagyobb szerepet játszik a mindennapi életünkben, mint például 15 éve” – jelentette ki. A listán négy jelenlegi parlamenti képviselő is van, a pártelnök szerint ez másoknak is további lehetőséget jelent. „Úgy gondoljuk, négy komoly szakmai jelöltről van szó, de az esetleg a helyükre lépő parlamenti pótképviselők között is nagyon erős nevek vannak. Mivel ellenzékben vagyunk, úgy döntöttünk, ilyen módon is erősítjük az EP-listát” – részletezte az SaS elnöke.

Szlovákiában június 8-án lesz az európai parlamenti választás, a lakosság 15 EP-képviselőt választ, öt évre. Március 10-ig kell lezárni a jelöltlistákat.i parlamenti választásra június 8-án kerül sor.