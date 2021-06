Zöld tea – Egyik hatóanyaga hatásos lehet a koronavírus ellen

Ázsia számos országában a C-vitamint is tartalmazó zöld tea kedvelt ital, jót tesz a testnek. Egyre több kutatás jelzi, hogy vannak vagy lehetnek üdvös hatásai: például védi a szívet és az érrendszert, kivonata igazoltan csökkenti a koleszterinszintet. Ha nem is akadályozza meg százszázalékosan a rosszindulatú daganatok kialakulását, tartalmaz rákellenes vegyületeket és koffeint is. Állítólag a koffeintartalmú italok csökkentik a Parkinson- kór kialakulásának kockázatát. Kortyolgatása ezek alapján vált az egészséges táplálkozás részévé. Hatóanyagai közül világszerte leginkább kutatott az epigallokatekin- 3-gallát (EGCG), de további katekineket is tartalmaz: epikatekint, epikatekin-gallátot, epigallokatekint. Ezeknek is köszönhető a fanyar ízű zöld tea magas gyulladásgátló és antioxidáns hatása, s nagy eséllyel segíthet csökkenteni a súlyos Covid-19 tüneteinek kockázatát. In vitro, vagyis élő szervezeten kívül tesztelve – bizonyos adagolás esetén – mindegyik anyag hatásosnak bizonyult az új típusú koronavírus és mutációi ellen. A zöld tea katekinjeinek bő 50%-át kitevő EGCG-nek volt a legnagyobb gátló hatása. Emellett képes csökkenteni a mutáns törzsek fertőzőképességét.

Az ACE-2 sejtfelszíni enzim a szövetek legtöbbjében megtalálható. Bizonyított tény, hogy az ACE-2 az új típusú koronavírus receptora, a vírus ezen keresztül lép be az emberi sejtekbe, s megfertőzhet minden olyan szövetet, amelynek felszínén van ACE-2. Az EGCG blokkolja a koronavírus kötődését az ACE-2 receptorhoz, és megakadályozhatja a tüdősejtek fertőzését. Az új típusú koronavírus variánsai esetén is megfigyelhető volt ez a hatás. A kutatók megjegyzik: legnagyobb hatás abban mutatkozott meg, hogy gátolta a vírus bejutását a szervezetbe, de bizonyos hatása a fertőződés után is volt. Feltételezhető, hogy előnyös a zöld tea vagy az EGCG fogyasztása, mert segít ellenállni az új típusú koronavírusnak, vagy enyhítheti a betegség tüneteit. A laboratóriumi körülmények között kapott adatokat még tovább kell vizsgálni.

Mint minden élelmiszerre, a zöld teára is érvényes: csak mértékkel fogyasszuk, mert a túl nagy mennyiség gyomorpanaszokat okozhat. Túl sok zöld teát fogyasztóknál ritkán akár máj- és veseprobléma is felléphet. A gyomorsavtúltengésben, a gyomorfekélyben, a vérszegénységben, a véralvadási zavarban szenvedők inkább kerüljék. A csontritkulásra hajlamosak csak mértékkel igyák, mert egyes vegyületei gátolják a kalcium felszívódását. Van olyan tanulmány, amely szerint csökkenti, más kutatások pedig azt állítják, hogy emeli a vérnyomást. Mindenesetre kérje ki orvosa tanácsát az, akinek szívpanaszai vannak.