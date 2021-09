Védőoltással elkerülhető a vérmérgezés

A nemzetközi tanulmányok szerint a vérmérgezések 20–40 százaléka nem egészségügyi intézményekben történik. A betegek egyharmada, sőt fele belehal a fertőzésbe. A halálos vérmérgezések pontos száma nem határozható meg, mert a halál okaként gyakran a páciens alapbetegségét jelölik meg. A fejlődő országokban évente 6 millió gyerek és 100 000 anya hal bele a vérmérgezésbe.

A szepszis akár kisebb fertőzés után is kialakulhat. Emiatt veszélyes lehet egy állat harapása vagy egy rovarcsípés. A legveszélyesebbek azok a fertőzések, amelyek következtében tüdőgyulladás, húgyúti fertőzés vagy hasüregi fertőzés alakul ki. Nem szabad lebecsülni a műtét utáni fertőzést sem, amikor a szervezet legyengült, és ki van téve a kórházi baktériumok támadásának, ezek ellen ugyanis nem mindig hatnak az antibiotikumok.

Az immunrendszer vérmérgezéskor úgy igyekszik a fertőzés ellen harcolni, hogy a vérbe nagy mennyiségű ellenanyagokat bocsát. Ez a reakció azonban néha gyulladást vált ki, ami lassíthatja a vér áramlását, károsíthatja a belső szerveket, elsősorban a tüdőt, a vesét és a májat. Ez az állapot akár halálhoz is vezethet.

Akik a legnagyobb veszélyben vannak

a 65 év felettiek és a kisgyerekek

a gyenge immunrendszerű emberek

a krónikus betegségekben (cukorbetegség, rák, vese- és tüdőbetegség) szenvedők

a műtét és súlyos sérülés utáni betegek

Sokféle tünete lehet

Nehéz diagnosztizálni és kezelni a vérmérgezést. Azonnal menjen orvoshoz, ha az alábbi tüneteket tapasztalja:

láz vagy csökkent testhőmérséklet

percenként 90-nél magasabb pulzusszám

percenként 20-nál több belégzés.

A súlyos vérmérgezés:

vizelési zavarokról

a lelkiállapot hirtelen megváltozásáról (dezorientáció, zavartság)

nehézlégzésről

sápadt és hideg bőrről

hasfájásról

gyengeségről, fáradtságról ismerhető fel.

Szeptikus sokkról beszélünk, ha a súlyos vérmérgezés tüneteihez még rendkívül alacsony vérnyomás is társul.

Kezelés

Többféle gyógyszer is létezik a vérmérgezés kezelésére. Az alapot az antibiotikumok alkotják, amelyeket minél előbb szedni kell. Kezdetben széles spektrumú antibiotikumot kap érbe a beteg, ami több baktérium ellen is hatásos. A vértesztek eredményei alapján az orvos a konkrét kórokozó ellen más antibiotikumot is adhat. Ha túl alacsony a beteg vérnyomása, érszűkítő gyógyszerek jönnek számításba, de a kortikoszteoridok, az inzulin, az immunerősítők, a fájdalomcsillapítók és nyugtató gyógyszerek is segíthetnek.

Néhány esetben, amikor a gyógyszerek nem hatnak, sebészi beavatkozás is számításba jöhet. Fertőzésforrások lehetnek a gennyes gócok, amelyeket műtéttel el kell távolítani.

Megelőzés

Legfontosabb a védőoltás Covid-19, influenza, pneumokokkusz és más olyan fertőzések ellen, amelyek után vérmérgezés alakulhat ki.

Mosson gyakran kezet, és gondosan fertőtlenítse a horzsolásokat és a sebeket.

Ha valamilyen fertőzésben szenved és hőemelkedése, hidegrázása, gyors légzése, heves szívdobogása, bőrkiütése van, esetleg dezorientált, minél előbb forduljon orvoshoz.