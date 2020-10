Védjük meg a szeniorokat a tüdőgyulladástól!

Az új koronavíruson kívül egyéb kórokozók is veszélyeztetnek bennünket, például azok, amelyek influenzát vagy bakteriális tüdőgyulladást okoznak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb ajánlása az, hogy a hosszú távú ellátást biztosító intézmények minden lakóját oltsák be influenza és pneumokokkusz okozta tüdőgyulladás ellen.

Az új koronavíruson kívül egyéb kórokozók is veszélyeztetnek bennünket, például azok, amelyek influenzát vagy bakteriális tüdőgyulladást okoznak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb ajánlása az, hogy a hosszú távú ellátást biztosító intézmények minden lakóját oltsák be influenza és pneumokokkusz okozta tüdőgyulladás ellen.

Szlovákiában alsó légúti fertőzésben évente 2 700 ember hal meg. Többségük 65 évnél idősebb. Európában e fertőzések miatt kerül legtöbb ember kórházba. A kor előrehaladtával egyre nagyobb az esélye annak, hogy az ember influenzát, azt követően pedig tüdőgyulladást kap. Ha egy 80 év körüli embernek tüdőgyulladás miatt intenzív kezelésre van szüksége, 80 százalék az esélye, hogy belehal a betegségbe. Az sem elhanyagolható, hogy az alsó légúti fertőzés a krónikus betegek állapotát is rontja.

Életet menthet a vakcina

A két évvel ezelőtti adatok szerint Szlovákiában évente 17 000 tüdőgyulladást jegyeznek. Ha kialakul ez a fertőző betegség, a tüdőhólyagocskák közelében, ahol a légcsere történik, károsodnak a kis légutak és a tüdőszövet, de néha a légcső is. Bakteriális eredetű tüdőgyulladásról akkor beszélünk, ha azt pneumokokkusz váltotta ki. Ez a kórokozó a tüdőgyulladáson kívül agyhártyagyulladást és vérmérgezést is okozhat. Akár baktérium, akár más kórokozó váltja ki, mindig életveszélyes a tüdőgyulladás. „Az idősebbek esetében még akkor is ronthatja a szív- és érrendszeri betegséget, a cukorbetegséget, a veseelégtelenséget, ha az alapbetegséget sikeresen kikezelték – mondta Dr. Štefan Laššán tüdőgyógyász, majd hozzátette: – A veszélyeztetettek számára rendkívül fontos a megelőzés, amit elsősorban az influenza és a pneumokokkusz elleni védőoltás jelent.” A halálokok listáján a tüdőgyulladás a második helyen áll. Úgy, ahogyan öregszik a szervezet, vele együtt öregszik az immunrendszer is, s nem úgy reagál a fertőzésekre, ahogy kellene. Az idősebb emberek szervei is elhasználódnak, nem csoda hát, hogy krónikus betegségek – szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, vesebetegség – alakulnak ki. A szervezet nehezebben győzi le a betegséget, és nagyobb a veszélye annak, hogy az ember tüdőgyulladást kap.

Tudjunk védekezni!

A jól ismert védekezésen, az immunrendszer erősítésén kívül van lehetőség az aktív védekezésre is: a pneumokokkusz elleni vakcinát minden 59 évnél idősebb embernek fizetik az egészségbiztosítók. Szeniorok esetében nem jellegzetes tünetekkel jelentkezhet a pneumokokkusz okozta tüdőgyulladás, hiszen a köhögés, a hőemelkedés, az izom- és ízületi fájdalom könnyen összetéveszthető más betegségek tüneteivel. De az is előfordulhat, hogy ezek a tünetek meg sem jelennek. A diagnózis felállítása ezért sokkal nehezebb, a kezelés pedig sokkal körülményesebb. „Legjobb megelőzni a betegséget. Jó és megbízható lehetőség erre a védőoltás, s a beteg egyszerre kaphatja meg az influenza elleni oltással” – jegyezte meg Dr. Iveta Malíková általános orvos. Influenza ellen minden évben új oltóanyag van, tehát évente kell az oltást kérni, a pneumokokkusz ellen elég csak egy vakcina.

A közösségben élők veszélyben

Az elmúlt hónapok bizonyították, milyen fontos a közösségekben élők, főleg a veszélyeztetettek védelme. A megelőzés a szeniorok egészségvédelmének kulcsa. A higiéniai szabályok betartása, továbbá a maszkviselés, reméljük, már mindenütt természetes. Rendkívül fontos a C- és D-vitamin pótlása is, főleg azok esetében, akik nem tudnak friss levegőre menni. Ha az intézmény valamelyik lakójánál gyanús tünet jelentkezik, azonnal el kell őt különíteni a többiektől, és mindent meg kell tenni a többi lakó jó egészségi állapotának megőrzéséért, amibe a már említett két védőoltás is beletartozik.

Megelőzés 3 lépésben: M-T-K módszer (maszk, távolságtartás, kézmosás)

oltás az influenza és a pneumokokkusz ellen

a krónikus betegségek eredményes kezelése

(kovács)